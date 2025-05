Conoscere per proteggere: Toyota TD Car insieme a Legambiente all’Oasi di Vendicari

Istituire una riserva naturale significa riconoscere la fragilità di un ecosistema e sottoporlo a tutela attraverso regolamenti specifici. Tuttavia, nessuna area protetta è completamente immune da minacce. In Sicilia, le nostre preziose riserve affrontano sfide significative: da una parte i grandi fenomeni globali come il cambiamento climatico e l’inquinamento diffuso, dall’altra le azioni quotidiane dell’uomo che, spesso per inconsapevolezza, rischiano di compromettere questi delicati habitat.

La conoscenza diventa quindi un potente strumento di protezione: comprendere le specificità di un’area protetta e le norme che la regolano rappresenta il primo, fondamentale passo per tutelarla. La Riserva Naturale Orientata di Vendicari, gioiello naturalistico della costa siracusana, è un esempio perfetto di come un regolamento mirato possa salvaguardare non solo la biodiversità ma anche il patrimonio storico-culturale che

caratterizza questo angolo di Sicilia.

Un’esperienza di consapevolezza ambientale a Vendicari

Lo scorso 27 aprile, grazie alla guida esperta del Circolo Anatroccolo di Legambiente, il team della concessionaria Toyota TD Car – un gruppo intergenerazionale composto dalle persone che lavorano nelle concessionarie e dalle loro famiglie – ha avuto l’opportunità di esplorare la Riserva di Vendicari con un obiettivo preciso: imparare le buone pratiche di fruizione di un’area protetta. Il rispetto per la natura inizia da comportamenti apparentemente semplici, ma cruciali: rimanere sui sentieri segnati, non interferire con la flora o con la fauna, non abbandonare rifiuti, mantenere un tono di voce contenuto. “Abbiamo voluto coinvolgere tutti in questa iniziativa: non solo le persone che lavorano in concessionaria, ma anche le loro famiglie. Non si è mai troppo piccoli per imparare, né troppo grandi per cambiare le proprie abitudini”. Alessandra Distefano, Marketing Manager di Toyota TD Car.

Il Circolo l’Anatroccolo di Legambiente, realtà attiva dal 1986 nel territorio siracusano con iniziative di sensibilizzazione, denuncia e promozione ambientale, ha messo a disposizione la propria esperienza per questa giornata formativa. “Crediamo che consapevolezza e sensibilizzazione siano due strumenti semplici eppure potenti quando si parla di tutela ambientale. Sapere quanto un ecosistema sia fragile e quanto poco basti per comprometterlo, fa riflettere sulle azioni che si compiono, piccole o grandi che siano”. Giuseppe Lantieri, guida naturalistica di Legambiente Anatroccolo APS Circolo Territoriale Floridia Priolo Solarino.

La bellezza di un ecosistema delicato

Con i suoi 1.512 ettari, la Riserva di Vendicari è un autentico santuario di biodiversità. Le dune sabbiose, le scogliere a picco sul mare, le zone umide e la fitta macchia mediterranea rappresentano l’habitat ideale per centinaia di specie, vegetali e animali. La riserva è celebre per essere una stazione di sosta lungo le rotte migratorie: fenicotteri rosa, aironi cenerini, cicogne e numerose altre specie di uccelli trovano riparo nei suoi pantani durante i lunghi viaggi stagionali. Oltre allo straordinario valore naturalistico, Vendicari custodisce importanti testimonianze archeologiche: la Tonnara del XVIII secolo, la Torre Sveva del XV secolo, i resti della

Cittadella Bizantina di Maccari. Un mosaico che racconta secoli di coesistenza tra uomo e natura.

Le prossime tappe di Be the Change

La giornata all’Oasi di Vendicari è la seconda delle quattro previste da “Be the Change – Sicilia pulita: restituiamo bellezza e riscopriamo la natura”, il progetto con cui Toyota TD Car ha vinto la Toyota Green Month Campaign, un contest che ogni anno coinvolge le concessionarie di tutta Italia, incoraggiando a promuovere iniziative a favore dell’ambiente, nel proprio territorio. La prima tappa aveva toccato la Riserva del fiume Irminio, dove il team TD Car e i volontari di RagusAttiva hanno raccolto oltre 400 kg di rifiuti, dimostrando che la tutela ambientale passa anche attraverso gesti concreti. I prossimi appuntamenti sono fissati ad Agrigento e a Catania, le altre due sedi della concessionaria. Con Be the Change, Toyota TD Car estende la propria missione di sostenibilità oltre il core business della mobilità, dimostrando come un’azienda possa e debba contribuire attivamente alla salute del territorio in cui opera. Il messaggio è chiaro: la sostenibilità non è solo una questione di prodotti o servizi, ma un approccio complessivo che comprende educazione, sensibilizzazione e azioni concrete.