Consegna merci in Ortigia, l’assessore Pantano rassicura: “Presto nuove disposizioni già concordate con le categorie”

Sui nuovi orari per il carico e lo scarico delle merci in Ortigia, nelle fasce di Ztl e, in particolare, nei fine settimana, interviene l’assessore alla Mobilità e trasporti Enzo Pantano.

“Senza polemica e solo per chiarezza, desidero precisare che l’amministrazione comunale ha già da tempo avviato un confronto sul tema delle consegne alle attività commerciali in Ortigia. Prova ne è il fatto che, nei giorni scorsi, proprio per evitare di penalizzare le attività commerciali, abbiamo incontrato i principali operatori del settore: fornitori, consegnatari e associazioni di categoria. Tra questi Cna, Unigroup, Gls, Detersì, solo per citarne alcuni. Un confronto che ha portato a soluzioni condivise come: l’introduzione di una finestra oraria per il carico e scarico anche nei giorni festivi e la realizzazione di nuovi stalli dedicati in punti individuati di comune accordo e senza rilievi critici da parte di chi rappresenta il mondo del commercio e le attività a esso collegate. Abbiamo ascoltato le esigenze di tutti, bilanciando il diritto al lavoro con la necessità di tutelare il decoro e la vivibilità del centro storico, soprattutto nei momenti di maggiore afflusso turistico. Le novità entreranno a breve i vigore e saranno un punto di equilibrio tra le diverse esigenze. Siamo comunque pronti a migliorarle ulteriormente sulla base dell’esperienza concreta”.