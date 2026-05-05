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Consegna merci in Ortigia, l’assessore Pantano rassicura: “Presto nuove disposizioni già concordate con le categorie”

"Desidero precisare che l’amministrazione comunale ha già da tempo avviato un confronto sul tema"

"Desidero precisare che l’amministrazione comunale ha già da tempo avviato un confronto sul tema"

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Sui nuovi orari per il carico e lo scarico delle merci in Ortigia, nelle fasce di Ztl e, in particolare, nei fine settimana, interviene l’assessore alla Mobilità e trasporti Enzo Pantano.

“Senza polemica e solo per chiarezza, desidero precisare che l’amministrazione comunale ha già da tempo avviato un confronto sul tema delle consegne alle attività commerciali in Ortigia. Prova ne è il fatto che, nei giorni scorsi, proprio per evitare di penalizzare le attività commerciali, abbiamo incontrato i principali operatori del settore: fornitori, consegnatari e associazioni di categoria. Tra questi Cna, Unigroup, Gls, Detersì, solo per citarne alcuni. Un confronto che ha portato a soluzioni condivise come: l’introduzione di una finestra oraria per il carico e scarico anche nei giorni festivi e la realizzazione di nuovi stalli dedicati in punti individuati di comune accordo e senza rilievi critici da parte di chi rappresenta il mondo del commercio e le attività a esso collegate. Abbiamo ascoltato le esigenze di tutti, bilanciando il diritto al lavoro con la necessità di tutelare il decoro e la vivibilità del centro storico, soprattutto nei momenti di maggiore afflusso turistico. Le novità entreranno a breve i vigore e saranno un punto di equilibrio tra le diverse esigenze. Siamo comunque pronti a migliorarle ulteriormente sulla base dell’esperienza concreta”.


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