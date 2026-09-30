Consegnata alla Polstrada la nuova sede di San Demetrio, sull’autostrada Catania-Siracusa

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Anas ha consegnato alla Polizia Stradale l’immobile di proprietà situato al km 10 dell’autostrada Catania–Siracusa, in località San Demetrio, nel territorio comunale di Carlentini, in provincia di Siracusa. Il verbale di consegna è stato sottoscritto per Anas dal responsabile della Struttura Territoriale Sicilia, ingegnere Nicola Montesano.

La struttura, destinata a ospitare gli uffici e la foresteria del Distaccamento di Polizia Stradale, è stata oggetto di un intervento di riqualificazione e adeguamento funzionale di un fabbricato precedentemente utilizzato come deposito Anas. La consegna si inserisce nell’ambito della convenzione tra Anas e il Ministero dell’Interno per le attività di vigilanza e i servizi di Polizia Stradale sulla rete in gestione alla società. L’edificio si sviluppa su due livelli, con uffici operativi e amministrativi al piano terra e alloggi di servizio per il personale al primo piano. L’intervento ha previsto anche la realizzazione di una struttura coperta per il ricovero dei mezzi di pattuglia e la predisposizione degli spazi accessori a supporto delle attività del Distaccamento.

La sede è dotata di impianti di climatizzazione, rete dati e fonia, videosorveglianza e sistemi di alimentazione elettrica di emergenza. Particolare attenzione è stata riservata alla sostenibilità ambientale, attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici e solari termici per la produzione di energia elettrica e acqua calda da fonti rinnovabili: una scelta che contribuisce a ridurre i consumi energetici e a contenere i costi di gestione della struttura.

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“La consegna di questo immobile rappresenta un risultato concreto della collaborazione tra Anas e Polizia Stradale, impegnate ogni giorno per la sicurezza di chi viaggia – ha dichiarato Nicola Montesano, responsabile della Struttura Territoriale Anas Sicilia –. Mettiamo a disposizione spazi riqualificati e funzionali alle esigenze del personale, a supporto delle attività di vigilanza e intervento lungo un collegamento strategico per la Sicilia orientale. La scelta di dotare la sede di pannelli fotovoltaici e solari termici testimonia anche l’attenzione di Anas alla sostenibilità ambientale, con l’utilizzo di fonti rinnovabili per ridurre i consumi energetici e i costi di gestione. Un intervento che valorizza il patrimonio esistente e consente, al tempo stesso, una gestione più efficiente delle risorse”.

L’immobile è destinato a sostituire l’attuale sede in locazione nel Comune di Lentini, il cui canone è sostenuto da Anas. Il trasferimento consentirà di superare tale soluzione, eliminando i relativi costi di affitto e razionalizzando l’utilizzo del patrimonio immobiliare della società.