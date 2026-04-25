Consegnati i servizi igienici al litorale di Marina di Priolo, ripristinati e puliti per offrire a cittadini e visitatori un luogo decoroso prima dell’inizio della stagione balneare.

“Questo intervento, insieme alla pulizia del verde e al posizionamento dei carrellati nell’area mercatale – sottolineano il sindaco Pippo Gianni e l’assessore al Mare Federica Limeri, dimostra il nostro impegno costante per il territorio e il benessere di chi lo vive ogni giorno. Collaborazione e spirito di gruppo sono fondamentali per potenziare ciò che è già presente. Solo lavorando insieme possiamo valorizzare al meglio le risorse e garantire un futuro migliore alla nostra comunità.