Consentiva le scommesse ai minorenni: denunciato e sanzionato

Cronaca · Polizia

Nell’ambito dei controlli amministrativi predisposti dalla Questura di Siracusa e volti al controllo dei centri di raccolta scommesse, al fine di contrastare i giochi illegali con la partecipazione dei minori, agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Divisione Amministrativa della Questura di Siracusa, nello scorso fine settimana, con l’ausilio di personale dei Monopoli di Stato e della Polizia Municipale, hanno eseguito controlli in diversi centri di raccolta del capoluogo trovando in uno di essi gravi irregolarità.

In specie, il titolare di una società che gestiva l’esercizio di raccolta scommesse, sito nella zona alta della città, è stato denunciato e sanzionato amministrativamente per oltre 6.000 euro. Infatti, l’esercizio era privo di licenza ed all’interno sono stati trovati alcuni minori ai quali veniva consentito di effettuare delle scommesse in violazione della normativa vigente