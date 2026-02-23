Consiglio comunale a Siracusa: debiti fuori bilancio, iniziative sulla salute mentale e un’intitolazione al piccolo Di Matteo

Tre punti all’ordine del giorno del consiglio comunale che il presidente Alessandro Di Mauro ha convocato per domani alle 17,30. ​Il primo riguarda una proposta del settore Entrare e servizi finanziari sul riconoscimento di un debito fuori bilancio di 23 mila 696,57 euro come spese di lite relative a 20 sentenze della Giustizia tributaria. La proposta di delibera lascia aperta la possibilità per l’Ente di promuovere ricorsi nei successivi gradi di giudizio.

​Gli altri punti sono due mozioni già previste nella seduta di giorno 18 ma che non sono stati tratti. La prima, presentata da Fratelli d’Italia, propone l’intitolazione di una scuola o di un parco al piccolo Giuseppe Di Matteo ucciso dalla mafia; la seconda, del Partito democratico, è su “Rete, coordinamento e iniziative sulla salute mentale”.