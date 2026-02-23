Consiglio comunale a Siracusa: debiti fuori bilancio, iniziative sulla salute mentale e un’intitolazione al piccolo Di Matteo

Tre punti all’ordine del giorno del consiglio comunale che il presidente Alessandro Di Mauro ha convocato per domani alle 17,30. Il primo riguarda una proposta del settore Entrare e servizi finanziari sul riconoscimento di un debito fuori bilancio di 23 mila 696,57 euro come spese di lite relative a 20 sentenze della Giustizia tributaria. La proposta di delibera lascia aperta la possibilità per l’Ente di promuovere ricorsi nei successivi gradi di giudizio.
Gli altri punti sono due mozioni già previste nella seduta di giorno 18 ma che non sono stati tratti. La prima, presentata da Fratelli d’Italia, propone l’intitolazione di una scuola o di un parco al piccolo Giuseppe Di Matteo ucciso dalla mafia; la seconda, del Partito democratico, è su “Rete, coordinamento e iniziative sulla salute mentale”.
