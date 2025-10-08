Consiglio comunale a Siracusa su debiti fuori bilancio, trasporto locale e un nuovo mercato del contadino

Una nuova seduta di consiglio comunale è stata convocata dal presidente Alessandro Di Mauro per domani alle 10.

​All’attenzione dell’Aula ci sono 5 argomenti, tre dei quali riguardano il trasporto pubblico locale. Secondo l’ordine del giorno, si comincerà con una proposta del settore Entrate e servizi fiscali per il riconoscimento di 36 debiti fuori bilancio, e un totale di quasi 64 mila euro, per poi proseguire con una mozione di Luigi Cavarra con cui si chiede l’istituzione, in via sperimentale, di un nuovo mercato del contadino nella zona di largo Ettore Di Giovanni.

​Il tema Tpl, in vista della scadenza del contratto e della pubblicazione della nuova gara d’appalto, sarà affrontata attraverso tre documenti: un ordine del giorno, presentato da Paolo Cavallaro e Paolo Romano (Fratelli d’Italia), che prevede l’audizione del Dec, (direttore dell’esecuzione del contratto), il responsabile unico del procedimento, l’assessore ai Trasporti Enzo Pantano e il dirigente del settore Santo Domina; un atto di indirizzo del commissione consiliare competente, firmato dal presidente Angelo Greco (Partito democratico), per il prolungamento almeno fino a mezzanotte, nei mesi estivi, e un ampliamento per tutto l’anno delle corse che collegano il centro storico con le contrade esterne alla cinta urbana; una mozione, primo firmatario Leandro Marino (Forza Italia), per l’installazione di defibrillatori sui mezzi del trasporto urbano ed extraurbano.