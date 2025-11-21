Consiglio comunale di Siracusa, la minoranza abbandona l’aula sulle variazioni di bilancio

Ancora una seduta di Consiglio comunale ricca di fibrillazioni quella andata in scena questa mattina a Palazzo Vermexio. Oggetto del contendere sono state le variazioni di bilancio, che hanno portato le opposizioni ad abbandonare l’aula e a far venire meno il numero legale. I gruppi di minoranza, infatti, hanno deciso di abbandonare l’aula Vittorini, facendo venire meno il numero legale per approvare i provvedimenti, che andrebbero esitati entro la fine di novembre.

“Il gruppo consiliare del PD, insieme agli altri gruppi di vera opposizione Fdi e Fi e alla consigliera Rabbito – affermano i consiglieri comunali del Pd di Siracusa Massimo Milazzo, Sara Zappulla, Angelo Greco -, questa mattina ha abbandonato l’aula e ha lasciato in perfetta solitudine una maggioranza incapace di mantenere il numero legale, anche con la spalla di ex consiglieri di opposizione, e votarsi da sola le variazioni di bilancio all’ordine del giorno della seduta odierna”.

I tre consiglieri Dem, prima di abbandonare l’aula, hanno ricordato che per legge le variazioni di bilancio vanno esitate entro il 30 novembre di ogni anno, denunciando a chiare lettere il comportamento dell’amministrazione comunale, accusandola di non aver alcun rispetto per il ruolo del Consiglio comunale, continuando a portare in aula poco prima delle scadenze previste per legge temi importanti. Una “tattica” che per gli esponenti del Pd servirebbe a sottrarre tempo a un dibattito con le forze politiche, evitando di fatto il confronto.

“In un’aula vuota di appena 16 persone – continuano Milazzo, Greco e Zappulla – il sindaco risulta come sempre assente: un primo cittadino che con la sua assenza offende l’aula e la città. A questo punto – concludono -, se in perfetta solitudine amministrano, in perfetta solitudine si approvino delle variazioni che non servono alla città. Noi del Pd domani non saremo in aula e non ci presteremo ad una farsa.”