Consiglio comunale di Siracusa. Non votata l’immediata esecutività, la maggioranza: “logiche di opposizione che sacrificano l’interesse pubblico”

I Gruppi di maggioranza dell’Amministrazione Italia esprimono forte rammarico per la scelta delle opposizioni di non votare l’immediata esecutività della proposta 62, rallentando l’utilizzo di fondi regionali e statali già assegnati alla città di Siracusa. In una nota congiunta affermano come non si trattasse di un semplice atto finanziario, ma di risorse reali, già disponibili, destinate a servizi essenziali per la comunità.

“Il punto più grave riguarda lo stanziamento di 325.344,49 per l’assistenza Asacom agli alunni con disabilità delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Ritardare l’attivazione di questi servizi significa concretamente lasciare in attesa bambini e famiglie che hanno diritto a sostegno immediato, non a una battaglia politica. Su un tema così delicato ci attendevamo responsabilità istituzionale, non tatticismi da aula consiliare – si legge nella nota -. Accanto a questo intervento, la proposta includeva numerosi altri finanziamenti regionali e nazionali: adeguamento del trasferimento regionale per il trasporto pubblico locale; contributo statale per autobus e mobilità sostenibile Psnms; rimodulazione dell’intervento urgente su Via Sacramento con fondi Fsc; contributo regionale per “Le vie del Natale”; risorse Pnrr contro lo sfruttamento in agricoltura; fondi per il progetto “Dopo di Noi”; contributi per associazioni locali di volontariato della Protezione Civile; stanziamenti per il diritto allo studio e i libri di testo. Senza immediata esecutività, tutti questi interventi restano fermi, con l’ulteriore rischio di rallentare l’operatività in vista della chiusura dell’esercizio 2025. La maggioranza continuerà con determinazione affinché le risorse vengano rese operative nel più breve tempo possibile. Non arretreremo di fronte a logiche di opposizione che sacrificano l’interesse pubblico. Si ringraziano infine i consiglieri Scimonelli e Vaccaro, pur appartenenti ai gruppi di opposizione, per la presenza in aula e per il voto espresso con senso di responsabilità istituzionale”.