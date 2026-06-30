Ultime news

1 minuto di lettura
La surroga

Consiglio comunale di Siracusa, si dimette anche Luciano Aloschi: entra Gabriella Troia

Aloschi continuerà infatti a ricoprire l’incarico di assessore nella Giunta guidata dal sindaco Francesco Italia, mantenendo le deleghe già assegnate

Aloschi continuerà infatti a ricoprire l’incarico di assessore nella Giunta guidata dal sindaco Francesco Italia, mantenendo le deleghe già assegnate

1 minuto di lettura

Prosegue il riassetto del Consiglio comunale di Siracusa. Dopo le dimissioni di Luigi Gennuso, anche Luciano Aloschi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale.

Siracusa, Consiglio comunale: Luigi Gennuso si dimette, al suo posto Marco Greco

Motivi lavorativi

Anche in questo caso, la scelta non comporta alcun cambiamento nel suo ruolo all’interno dell’Amministrazione comunale. Aloschi continuerà infatti a ricoprire l’incarico di assessore nella Giunta guidata dal sindaco Francesco Italia, mantenendo le deleghe già assegnate. Le dimissioni consentiranno la surroga in Consiglio comunale con l’ingresso di Gabriella Troia, prima dei non eletti della lista di Mpa oggi Grande Sicilia, che mantiene invariata la propria rappresentanza senza modifiche negli equilibri politici della maggioranza. La surroga sarà formalizzata dal Consiglio comunale nella prima seduta utile, dopo la verifica dei requisiti previsti dalla normativa in materia di eleggibilità e incompatibilità.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi