Consiglio comunale di Siracusa, si dimette anche Luciano Aloschi: entra Gabriella Troia

Prosegue il riassetto del Consiglio comunale di Siracusa. Dopo le dimissioni di Luigi Gennuso, anche Luciano Aloschi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale.
Anche in questo caso, la scelta non comporta alcun cambiamento nel suo ruolo all’interno dell’Amministrazione comunale. Aloschi continuerà infatti a ricoprire l’incarico di assessore nella Giunta guidata dal sindaco Francesco Italia, mantenendo le deleghe già assegnate. Le dimissioni consentiranno la surroga in Consiglio comunale con l’ingresso di Gabriella Troia, prima dei non eletti della lista di Mpa oggi Grande Sicilia, che mantiene invariata la propria rappresentanza senza modifiche negli equilibri politici della maggioranza. La surroga sarà formalizzata dal Consiglio comunale nella prima seduta utile, dopo la verifica dei requisiti previsti dalla normativa in materia di eleggibilità e incompatibilità.
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