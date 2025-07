Consiglio comunale di Siracusa, tre convocazioni prima della pausa estiva

Il Consiglio comunale di Siracusa si riunirà altre tre volte in seduta ordinaria prima della pausa estiva: martedì 29 e giovedì 31 luglio e il 5 agosto sempre alle ore 10. La prima convocazione, firmata dal presidente Alessandro Di Mauro, riguarda la relazione del sindaco sull’attuazione del programma e abbraccerà un anno e mezzo di vita amministrativa, dall’1 gennaio del ‘24 al 15 giugno di quest’anno. Il 5 agosto, poi, l’Assise dovrà deliberare sulla variazione al bilancio triennale 2025-27 per l’assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri.

Sarà interamente dedicata al question time, invece, l’adunanza del 31 luglio. Sono in tutto 18 le interrogazioni presentate, 9 delle quali portano la firma dei consiglieri del Partito democratico (Sara Zappulla, Massimo Milazzo e Angelo Greco). Riguardano: le condizioni del manto stradale in via Elorina; la sicurezza nel centri comunali di raccolta dei rifiuti e il fenomeno delle microdiscariche; la situazione ambientale dopo l’incendio all’Ecomac; la questione dell’accesso alla traversa Sant’Agostino; i canoni per gli impianti sportivi; lo smaltimento dei rifiuti e costi per il loro conferimento; i lavori al canale San Giorgio, nel sottosuolo di viale Teocrito; la tutela della Polizia municipale e il potenziamento del Corpo durante l’estate.





Sono 8 le questioni sollevate dal gruppo di Fratelli d’Italia (Paolo Cavallaro e Paolo Romano): i bagni prefabbricati alla Cittadella dello sport; gli alberi di via Tisia; il progetto di ascensore alla Villetta Aretusa; i terreni del Comune affidati a costruttori per la realizzazione di servizi o aree a verde; gli incendi del 7 e dell’11 luglio, alla luce dell’ordinanza per la prevenzione del 4 aprile e della delibera del consiglio comunale del 21 febbraio scorso; la sicurezza nei solarium comunali e l’assenza dei bagnini; la designazione del rappresentante nell’Autorità portuale. È stata firmata solo da Romano un’interrogazione sul piano finanziato dai fondi Fua che non prevederebbe opere per Cassibile e Fontane Bianche.

Infine, il consigliere Francesco Vaccaro ha sollevato la questione della sospensione del servizio “svuota cantine” a Tivoli e nelle contrade delle cosiddette “case sparse”.