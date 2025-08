Consiglio comunale di Siracusa, via libera alle variazioni di bilancio

Il Consiglio comunale di Siracusa, nella seduta odierna, ha approvato una variazione al Bilancio 2025/2027 che permetterà all’Amministrazione di intervenire su importanti settori grazie ad una manovra di assestamento che prevede maggiori entrate per 2.853.000 euro, comprensivi di avanzi di amministrazione vincolati derivanti dall’approvazione del rendiconto di gestione 2024 per 1.690.000 euro.

Le maggiori entrate derivano da Decreti regionali e statali di finanziamento, mentre la parte della spesa riguarda, tra gli altri, i cronoprogrammi aggiornati di alcuni progetti del Pnrr; le politiche sociali, la transizione digitale, la sicurezza, interventi di Protezione civile e altri sulla impiantistica sportiva; altri ancora a favore del patrimonio edilizio residenziale e scolastico.





Nel suo intervento introduttivo, il sindaco Francesco Italia ha evidenziato come la variazione permetterà l’utilizzo di finanziamenti che mantenendo l’equilibrio di bilancio, rafforzano la solidità economica dell’Ente. “Questi interventi -ha detto Italia – non derivano da tributi ma da fonti esterne e ci permettono di mantenere i cittadini al centro dell’azione amministrativa”. Nel merito del provvedimento, il sindaco la ricordato prioritariamente il sistema di videosorveglianza finanziato per 185mila euro con fondi ministeriali. “Un segnale forte – ha aggiunto- a favore della sicurezza e dell’ordine pubblico. Rafforzato dal richiesto collegamento al circuito nazionale di sorveglianza, il servizio permetterà l’interazione con Prefettura e Forze dell’Ordine”.

Il sindaco ha poi ricordato gli interventi in materia di transizione digitale primo fra tutti lo “sportello digitale di prossimità” che permetterà l’erogazione di servizi a casa di quanti non possono muoversi. Ed ancora gli oltre 600mila euro per le politiche sociali “a dimostrazione della grande attenzione verso le fasce deboli della popolazione”; gli oltre 177mila euro per il De Simone e 25mila per il Tuccitto; gli 870mila euro alla Protezione civile per il ristoro di privati ed aziende colpite dall’alluvione del 2021; i 250mila euro sempre per la Protezione civile per la manutenzione del demanio idrico fluviale; gli 80mila per il Pnnr; gli oltre 130mila euro per l’edilizia economica e popolare e per quella scolastica.

A questi vanno aggiunti altri fondi qualificanti come i 50mila euro per il noleggio di mezzi per la Polizia municipale; gli 800mila per il conferimento di Rsu in discarica; 170mila euro per le tribune della Cittadella dello Sport, l’impianto antincendio del PalaLobello, i tornelli per il De Simone.

La variazione è stata modificata con degli emendamenti migliorativi di maggioranza ed opposizione. Sui 34 emendamenti presentati, l’Aula ne approvati 12. Il primo a firma Matteo Melfi destina 250mila euro di finanziamenti regionali per il ripristino della viabilità nella Traversa Serramendola, intersezione tra via Gianni e via Melilli, Traversa Capopassero, danneggiate dall’alluvione del 2021.

Due emendamenti di Fratelli d’Italia, illustrati da Paolo Romano, destinano 3mila euro per un progetto sociale e 20mila euro per attività natalizie. Un emendamento di Andrea Buccheri finanzia il progetto di manutenzione ordinaria dell’istituto Verga Martoglio per 125mila euro. Un primo emendamento, tecnico, di Luigi Cavarra destina 176mila euro della Regione a favore di una cooperativa sociale per un contenzioso; un secondo stanzia 70mila euro per la manutenzione dei campi di inumazione, svuotamento carrellati e verde del cimitero; il terzo emendamento, sempre di Luigi Cavarra stanzia 30mila euro a favore dell’Asmel quale supporto all’attività dell’Ente nelle procedure di assunzione per profili professionali. L’emendamento di Concetta Carbone destina 6mila euro per l’acquisto di arredi e attrezzature per parchi gioco. Due emendamenti a firma Matteo Melfi e Nadia Garro stanziano 30mila euro per la festa di santa Lucia e 10mila euro per la realizzazione di iniziative di valorizzazione di attività commerciali.

Due emendamenti di Andrea Buccheri prevedono 27mila euro per attrezzature per il decoro urbano; e 15mila euro per l’istituzione di un fondo a favore delle Forze dell’Ordine vittime di atti vandalici. Infine l’emendamento di Angelo Greco impegna 70mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi.

La delibera di variazione è stata successivamente resa esecutiva con apposita votazione.