Consiglio comunale sciolto a Priolo, Gennuso (FI): “Perdono i cittadini”, Grande Sicilia: “Uccisa la democrazia”

“A Priolo ha perso la politica, hanno perso i cittadini. La bocciatura del bilancio porterà allo scioglimento del consiglio comunale, fatto gravissimo e inaccettabile, voluto consapevolmente da una parte politica per limitare la democrazia, bloccare il confronto istituzionale. Esprimo profonda disapprovazione per quanto accaduto, poiché il consiglio è lo strumento di cui si dota una comunità per scegliere i proprio rappresentati istituzionali. C’è, invece, chi lo considera mero intralcio al raggiungimento di obiettivi che, a questo punto, non sono collettivi. Assieme a Patrizia Arangio, e agli altri consiglieri uscenti, continueremo a portare avanti le nostre battaglie politiche anche fuori dalle aule e dai palazzi, vigilando quotidianamente sull’operato di chi si assume la responsabilità di governare da solo”. Così in una nota il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso commentando l’esito del Consiglio comunale di Priolo di ieri.

“Quanto accaduto nelle ultime ore in Consiglio comunale a Priolo è un fatto politico gravissimo che segna una ferita profonda alla democrazia della città”. Lo dichiara il gruppo di Grande Sicilia Priolo, intervenendo dopo la bocciatura del bilancio e il conseguente scioglimento del Consiglio comunale. “L’atto compiuto dai consiglieri di maggioranza insieme al sindaco Pippo Gianni cancella il confronto istituzionale e priva i cittadini della loro rappresentanza. È una scelta organizzata e strutturata che va in direzione opposta rispetto ai principi di trasparenza e partecipazione democratica”. Il gruppo punta il dito anche contro Alessandro Biamonte. “Biamonte è stato votato sindaco da quei consiglieri che oggi, bocciando il bilancio, manda a casa. È un paradosso politico evidente: elimina proprio quella rappresentanza che, per effetto del voto a sindaco, lo ha trascinato in Consiglio comunale come secondo classificato. Non eletto da una lista, ma in virtù del risultato ottenuto come candidato sindaco. Oggi lo stesso Biamonte cancella la base politica che lo ha portato nelle istituzioni – sottolineano – Con il bilancio non approvato e lo scioglimento del Consiglio, Priolo rischia di essere amministrata senza confronto, senza controllo democratico e senza la piena rappresentanza di maggioranza e opposizione. A pagarne il prezzo più alto saranno, ancora una volta, i cittadini”. Insieme ai consiglieri Giarratana, Valenti, Mannisi, Scuotto, Pinnisi, Campione, Arangio (Forza Italia) e Musumeci (Siamo Priolo), il gruppo di Grande Sicilia Priolo conclude: “Questo non è un punto di arrivo. È il primo round di un percorso lungo e determinato per riportare democrazia, confronto e rappresentanza a Priolo. La democrazia si difende ogni giorno, con coraggio e coerenza”.