Consiglio comunale sull’igiene urbana a Siracusa, De Simone: “segnale politico unanime a tutela di servizio e occupazione”

Una seduta lunga, animata e a tratti tesa quella andata in scena ieri sera in Consiglio comunale a Siracusa, interamente dedicata al delicato passaggio di consegne nell’appalto di igiene urbana da Tekra a Ris.Am. Un confronto seguito con grande attenzione dai lavoratori del settore, presenti numerosi in aula, preoccupati per il futuro occupazionale e per le garanzie legate agli stipendi e ai diritti maturati.

Il Consiglio ha approvato una mozione presentata dal consigliere comunale Damiano De Simone che impegna il Comune, in qualità di stazione appaltante, ad attivare l’intervento sostitutivo previsto dal Codice degli appalti nel caso in cui Tekra non adempia agli obblighi nei confronti dei dipendenti. In concreto, il Comune potrà trattenere l’ultimo mandato di pagamento e intervenire direttamente per garantire il pagamento delle mensilità arretrate.

“È il primo atto politico che dà una risposta concreta a una parte del disagio vissuto dai lavoratori – spiega De Simone –. L’intervento sostitutivo consente alla stazione appaltante di subentrare qualora l’azienda non rispetti i propri doveri. Parliamo di stipendi non ancora corrisposti, in particolare di parte della mensilità di dicembre e dell’intero mese di gennaio”.

Nel corso del dibattito è emersa con forza anche la questione delle condizioni di lavoro e dello stato dei mezzi. Un tema sollevato in aula da Gaetano Favara, ex consigliere comunale e oggi dipendente Tekra, che ha chiesto maggiore attenzione sia sui tempi di pagamento che sulla qualità del servizio e delle attrezzature utilizzate.

Su questo punto De Simone annuncia ulteriori approfondimenti: “Una delle nostre intenzioni è convocare una commissione direttamente in cantiere per verificare lo stato dei luoghi e dei mezzi. Parliamo di veicoli oggetto di affitto che, da quanto documentato anche fotograficamente, versano in condizioni precarie. È inevitabile porsi delle domande sulla capacità della nuova società di sostenere manutenzioni, stipendi e contributi, considerando che Ris.Am si presenta con un capitale sociale di 20 mila euro”.

Dubbi rafforzati anche da quanto accaduto in altri Comuni. “Aversa – sottolinea De Simone – in pochi giorni ha rilevato criticità nella documentazione presentata da Ris.Am e ha chiesto integrazioni. Non si comprende perché a Siracusa non si stia seguendo la stessa prudenza. Parliamo di un servizio essenziale, che coinvolge oltre 250 lavoratori e incide direttamente sulla salute e sull’ambiente: non possiamo permetterci errori“.

Guardando oltre l’attualità, il consigliere comunale apre anche una riflessione sul futuro dell’igiene urbana, ricordando che l’attuale appalto scadrà tra circa un anno e mezzo. “È necessario iniziare fin da ora a programmare il prossimo bando, trattandosi di una gara europea dai tempi complessi. Serve una proposta solida, costruita sul territorio e sulle reali esigenze della città“.

Sul modello di raccolta, De Simone non esclude correttivi: “Non sono contrario al porta a porta, ma credo si debba offrire ai cittadini anche la possibilità di scegliere. In alcune zone i disservizi incidono sul decoro e sulla sicurezza sanitaria. Le isole ecologiche di quartiere, presidiate e con sistemi di incentivazione, potrebbero essere una soluzione complementare“.

Infine, un messaggio politico chiaro: “Il voto di ieri è stato un segnale unanime di vicinanza ai lavoratori. Maggioranza e opposizione hanno condiviso l’obiettivo di tutelare il servizio e l’ente. Continueremo a vigilare con attenzione sulle scelte dell’amministrazione e sulle relazioni con le aziende affidatarie, affinché i diritti dei lavoratori siano garantiti e il servizio non subisca interruzioni“.

Un primo passo, dunque, in una vicenda ancora aperta, che nei prossimi giorni continuerà a tenere banco dentro e fuori l’aula consiliare.