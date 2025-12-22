Consiglio del Libero Consorzio di Siracusa: surroga, nuovo Statuto di Siracusa Risorse e relazione del presidente

Si è svolto, giovedì 19 dicembre, il Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, convocato dal presidente Michelangelo Giansiracusa, tenutosi in videoconferenza in modalità mista.

Nel corso della seduta, il Consiglio ha affrontato e discusso i punti iscritti all’ordine del giorno, a partire dalla surroga del Consigliere dimissionario Giuseppe Vinci, con l’ingresso in Consiglio di Marco Niciforo, primo dei non eletti nella lista “Michelangelo Giansiracusa Presidente – Comuni al centro”. Dopo il giuramento, il Consiglio ha proceduto alla convalida del nuovo Consigliere.

Successivamente, l’aula ha esaminato e approvato la modifica dello Statuto di Siracusa Risorse S.p.A., società interamente partecipata dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

La modifica ha riguardato in particolare la proroga della durata della società di ulteriori cinque anni, rispetto alla precedente scadenza fissata al 31 dicembre 2025, al fine di garantire continuità operativa e coerenza con gli indirizzi strategici dell’Ente.

Nel corso della seduta, il Presidente Michelangelo Giansiracusa, presente ai lavori, ha inoltre illustrato la Relazione semestrale sull’attività svolta, ai sensi della L.R. 15/2015, offrendo un quadro complessivo dell’azione amministrativa del Libero Consorzio. La relazione ha toccato i principali ambiti di intervento: risanamento finanziario, programmazione, viabilità e infrastrutture, edilizia scolastica, organizzazione interna, digitalizzazione e presidio del territorio.

Il Consiglio si è svolto in un clima di confronto istituzionale e di responsabilità, confermando il ruolo del Libero Consorzio Comunale di Siracusa come casa dei Comuni e luogo di sintesi delle esigenze del territorio provinciale.