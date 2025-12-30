Consiglio direttivo di Federfarma Siracusa: Salvatore Caruso confermato presidente

A seguito delle elezioni svoltesi il 20 e 21 dicembre e della successiva riunione del Consiglio Direttivo del 24 dicembre, Federfarma Siracusa comunica il rinnovo degli organi sociali per il quadriennio 2026-2029.

Salvatore Caruso è stato confermato alla guida dell’associazione provinciale che rappresenta i titolari di farmacia della provincia di Siracusa.

Il nuovo Consiglio Direttivo

Presidente: Dott. Salvatore Caruso. Vice Presidenti: Dott. Giuseppe Martin, Dott.ssa Valeria Rizza. Tesoriere: Dott. Salvatore Campisi. Segretario: Dott. Alfio Inserra. Consiglieri: Dott.ssa Giovanna Catania, Dott.ssa Valentina Cicirata, Dott.ssa Valeria Vitale- Presidente Comitato Rurale: Dott. Francesco Lentini

Il mandato che si conclude ha visto le farmacie siracusane protagoniste di un’importante trasformazione. Grazie all’impegno di Federfarma Siracusa, le farmacie del territorio hanno attivato il servizio CUP per la prenotazione delle prestazioni sanitarie, partecipato attivamente alle campagne di screening oncologici, avviato i servizi di vaccinazione e implementato le prestazioni di telemedicina, consolidando il ruolo della farmacia dei servizi come punto di riferimento per la salute dei cittadini.

“Ringrazio tutti i colleghi per la fiducia rinnovata – dichiara il presidente Caruso – . Il nostro impegno sarà rivolto a potenziare ulteriormente questi servizi, ampliando l’offerta di prestazioni sanitarie di prossimità e rafforzando la collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale, per rispondere sempre meglio alle esigenze di salute dei cittadini siracusani”.