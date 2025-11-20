Consiglio provinciale a Siracusa: approvato il pre consuntivo 2024

Si è tenuta oggi una seduta di Consiglio provinciale al Libero consorzio. In apertura dei lavori, il presidente Michelangelo Giansiracusa ha rilevato la necessità di definire regole di ingaggio comuni per programmare gli ordini del giorno e coordinare i lavori consiliari.

Questa esigenza nasce anche da uno spunto offerto dal consigliere Cosimo Burti nelle riunioni informali che hanno preceduto la seduta, spunto che ha favorito una riflessione condivisa tra tutte le forze consiliari sull’opportunità di strutturare in maniera più organica questa fase iniziale della consiliatura.

Tale necessità si inserisce in un contesto segnato dalle difficoltà strutturali dell’Ente e dalla contemporanea esigenza di armonizzare il quadro normativo e organizzativo, come dimostrato dal tema della costituzione delle Commissioni consiliari, non previste nell’ultimo Statuto e, oggi, importanti per garantire una piena funzionalità dei lavori.

Coerentemente con il percorso condiviso sul metodo, il presidente Giansiracusa ha proposto il ritiro, condiviso da tutta l’Aula, di due ordini del giorno – l’atto di indirizzo sull’assegnazione funzionale degli spazi da assegnare agli istituti superiori e la modifica del regolamento sugli incarichi legali – che potranno essere ricalendarizzati a breve secondo le nuove modalità concordate.

Successivamente, il Consiglio ha esaminato il pre-consuntivo 2024, dopo una attenta presentazione del Ragioniere Generale, dott. Antonio Cappuccio, approvandolo all’unanimità. Il presidente Giansiracusa ha evidenziato che si tratta di un atto importante nel percorso di costruzione delle condizioni per il risanamento dell’Ente e in vista della predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato.

Il presidente ha, infine, ringraziato l’intero Consiglio per il clima costruttivo e per l’approvazione unanime del pre-consuntivo 2024, considerandolo un segnale positivo nel cammino di rilancio dell’Ente e di rafforzamento del ruolo del Consiglio del Libero Consorzio.