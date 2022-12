Consiglio regionale di Federfarma Sicilia, Salvatore Caruso eletto tesoriere

Lo scorso 12 dicembre si sono svolte a Palermo le elezioni per la composizione del Consiglio regionale di Federfarma Sicilia, valido per il triennio 2023-2025. Al termine dei lavori, è stato eletto presidente Gioacchino Nicolosi di Catania.

L’assemblea ha inoltre eletto tesoriere il presidente di Federfarma Siracusa, Salvatore Caruso. Queste invece le altre cariche assegnate: vicepresidente Giovanni Crimi di Messina, segretario Luigi Bianculli di Ragusa, consiglieri il Pietro Amorelli di Agrigento, Maria Ippolito di Caltanissetta, Calogero Massimiliano Genco di Enna, Roberto Tobia di Palermo e Leonardo Galatioto di Trapani.

“Ringrazio ancora una volta per la fiducia i miei colleghi siciliani – dichiara Salvatore Caruso – si tratta di un incarico certamente non facile che mi onora e che, nonostante i numerosi impegni che vedono ogni giorno i farmacisti in prima linea nella sanità italiana, sarò ben lieto e orgoglioso di portare avanti in questo triennio, con l’aiuto dei colleghi di Federfarma Sicilia”.