Consorzi di Bonifica, congresso Filbi Siracusa: Massimo Gulizia segretario territoriale

Il congresso della Filbi di Siracusa ha eletto oggi Massimo Gulizia segretario territoriale dell’organizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori dei Consorzi di Bonifica. Presenti i segretari generali di Filbi e Filbi Sicilia, Francesca Torregrossa ed Enzo Savarino, sono stati anche votati gli Rsa che sono Massimo Gulizia e Carmelo Rubbino.

Pure da Siracusa pieno sostegno alla linea indicata dalla segretaria generale Francesca Torregrossa nel recente Consiglio regionale della Filbi: “Le recenti stabilizzazioni – aveva detto – rappresentano un importante risultato, frutto delle mobilitazioni dei lavoratori e di un dialogo costruttivo con la Regione. Ora, questo dialogo deve proseguire per garantire il rilancio degli enti. È tempo di una riforma che garantisca trasparenza, efficienza gestionale, investimenti adeguati e certezza delle risorse per assicurare servizi essenziali al mondo agricolo e certezza occupazionale”.