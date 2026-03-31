Consorzio Archimede, Burti attacca sulla nomina di Niky Paci: “Siracusa capoluogo perde autorevolezza”

La nomina di Niky Paci nel Consiglio di amministrazione del Consorzio universitario Archimede, in rappresentanza congiunta di Comune di Siracusa e Libero Consorzio comunale, accende lo scontro politico in città. Nei giorni scorsi il sindaco Francesco Italia e il presidente del Libero Consorzio Michelangelo Giansiracusa hanno incontrato il neo presidente del Consorzio Giovanni Grasso e lo stesso Paci per avviare il nuovo corso dell’ente.

A contestare la scelta è il consigliere comunale e provinciale di Forza Italia, Cosimo Burti, che legge nella designazione di Paci (augustano, ex assessore provinciale) un segnale politico negativo per il capoluogo. “Qualcosa non va. Ormai è una consuetudine”, afferma Burti, lanciando un appello diretto al primo cittadino perché “riporti valore e dignità al Comune capoluogo”.

Il punto sollevato dall’esponente azzurro non riguarda le competenze personali del nominato, ma il criterio politico e territoriale della scelta. Burti osserva che il rappresentante indicato da Comune e Libero Consorzio “sarà sicuramente una persona capace e competente”, ma sottolinea che non sarebbe espressione della città di Siracusa. Da qui la critica: “Pensare che all’interno del consiglio di amministrazione il Comune di Siracusa indichi una persona che non è del nostro territorio, ma della provincia, significa che stiamo perdendo autorevolezza come Comune capoluogo”.

Burti usa il caso Archimede per allargare il ragionamento a un tema più generale: il ruolo di Siracusa nelle nomine e nelle scelte strategiche del territorio. L’invito è quello di rivedere queste scelte e di far tornare nuovamente il Comune capoluogo e la città di Siracusa protagonisti. Secondo il consigliere di Forza Italia, la città avrebbe al proprio interno professionalità adeguate per ricoprire incarichi di questo livello: “Siracusa non è da meno rispetto agli altri Comuni e può esprimere figure autorevoli e competenti al pari, se non superiori, a quelle nominate in provincia”. Un tema che, secondo il consigliere, riguarda non solo il Consorzio universitario ma “tutte le altre attività in cui la politica è chiamata a nominare persone competenti e autorevoli”.