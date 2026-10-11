Consorzio Universitario Siracusa, la replica a Turano: “Smentito dagli atti”

Attualità · Risposta

Il Consorzio universitario di Siracusa “Giovanni Paolo II” replica all’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, dopo la lettera aperta del 7 ottobre 2026, contestando la ricostruzione della crisi del CUSIR e chiedendo alla Regione di chiarire, attraverso gli atti amministrativi, le ragioni dei ritardi e delle difficoltà che interessano l’ente.

A firmare la replica è il vicepresidente Sebastiano Caporale, che richiama documenti, comunicazioni ufficiali e provvedimenti giudiziari per sostenere che le responsabilità non possano essere attribuite esclusivamente al Consorzio. Tra i punti centrali, la mancata formalizzazione dell’insediamento del presidente designato, la liquidazione dei contributi regionali, la sostituzione degli organi di controllo, le vicende della precedente presidenza di Giovanni Perino e le conseguenze della crisi sul personale e sui servizi agli studenti.

“La Sua lettera aperta chiede ai cittadini di credere che la Regione abbia fatto tutto il necessario e che la responsabilità della crisi ricada sul CUSIR. Gli atti impongono una ricostruzione molto diversa e, soprattutto, rispondente alla realtà dei fatti”, scrive Caporale.

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Il primo elemento richiamato dal vicepresidente è la nota regionale del 6 agosto 2026, protocollo 25826. Nel documento, l’Assessorato prende atto della richiesta del CUSIR del 24 luglio, protocollo 9, relativa alla nomina di Enrico Pistone Nascone, e afferma di avere già sollecitato, e di sollecitare nuovamente, l’avvocato a rispondere alla comunicazione del Consorzio.

“Sono parole dell’Amministrazione regionale”, sottolinea Caporale, evidenziando come il documento attesti un sollecito rivolto dagli stessi uffici regionali al professionista indicato dalla Regione per la presidenza del Consorzio.

Il vicepresidente richiama anche la comunicazione del 20 settembre, con la quale il CUSIR avrebbe rinnovato la propria disponibilità a concordare senza ritardo la data dell’insediamento e a compiere gli atti di propria competenza. Il Consorzio avrebbe chiesto al presidente designato un’accettazione operativa dell’incarico oppure una determinazione inequivocabile, così da consentire alla Regione di adottare i provvedimenti conseguenti.

Secondo Caporale, tuttavia, non sarebbero arrivate risposte né da Pistone Nascone né dall’Assessorato. Da qui la richiesta di chiarire quali iniziative siano state concretamente assunte per superare l’impedimento legato alla mancata accettazione dell’incarico da parte del dipendente regionale.

“Attribuire al Consorzio la responsabilità, omettendo quanto sopra, significa trascurare atti reali che contraddicono la ricostruzione della Regione”, è la contestazione contenuta nella replica.

Caporale ricorda che la diffida del CUSIR, protocollo 22 del 20 settembre 2026, e la successiva comunicazione, protocollo 23 del 4 ottobre, sottoscritta il 5 ottobre, contenevano richieste precise: definire la liquidazione del contributo, almeno per il solo 2024; indicare gli eventuali documenti mancanti e i soggetti tenuti a produrli; risolvere la questione dell’accettazione della presidenza; rendere operativi gli organi di controllo; riesaminare l’esclusione dal riparto del 2025; concordare misure concrete per garantire i servizi e il personale.

Secondo il vicepresidente, la lettera dell’assessore non risponderebbe a queste domande attraverso l’indicazione di atti, responsabili e scadenze. Ripercorrerebbe il conflitto e distribuirebbe le responsabilità senza indicare una data per l’insediamento, un percorso conclusivo per gli adempimenti o tempi certi per le somme rivendicate.

Caporale riconosce l’esistenza delle precedenti risposte dell’Assessorato, ma chiede di verificare quali problemi siano stati effettivamente risolti e quali richieste operative siano ancora senza esito.

“La Pec del Consorzio è cumilex@pec.it. È meno scenografica di una lettera aperta, ma consente di indicare esattamente quale atto manca, chi deve compierlo e quando. Per lavoratori senza retribuzione regolare, questa differenza conta più dell’efficacia di un titolo di giornale”, afferma.

Un altro passaggio riguarda la nomina di Pistone Nascone. Secondo la ricostruzione del CUSIR, l’assemblea del 15 dicembre 2025 lo nominò presidente del Consiglio di amministrazione all’unanimità dei presenti. Il verbale avrebbe dato conto anche delle precedenti contestazioni sulla nomina regionale, senza nascondere il contrasto istituzionale.

Caporale richiama la sentenza del Tar di Catania numero 339 del 4 febbraio 2026, relativa al giudizio R.G. 1952/2025. Il provvedimento registra il deposito del verbale assembleare il 15 dicembre e collega alla sopravvenuta nomina la dichiarazione di carenza d’interesse formulata all’udienza del giorno successivo. Il ricorso si è concluso in rito, con compensazione delle spese.

Per il vicepresidente, presentare soltanto la conclusione del procedimento senza spiegare questo passaggio significa omettere un elemento decisivo della vicenda. La sentenza, precisa, non ha respinto nel merito tutte le ragioni del Consorzio e non certifica, da sola, il perfezionamento dell’insediamento. Dimostra però che la nomina assembleare è avvenuta ed è entrata formalmente nel processo.

La replica ricostruisce anche la prima designazione, ricordando che il decreto regionale del 12 giugno 2025 richiamava le dimissioni di Rossana Signorino, comunicate con nota del 12 maggio dello stesso anno.

Il CUSIR non contesta il rigetto della domanda cautelare pronunciato dal Tar di Palermo con l’ordinanza numero 430 del 9 luglio 2026, nel giudizio R.G. 1403/2026. Riconosce inoltre i rilievi sulle precedenti modalità di convocazione e comunicazione richiamati dalla Regione nella nota del 6 agosto.

Caporale sostiene, tuttavia, che il provvedimento di luglio non potesse valutare fatti successivi: la richiesta sottoscritta del 24 luglio, il sollecito regionale del 6 agosto e la rinnovata disponibilità del Consorzio del 20 settembre.

Secondo la replica, l’ordinanza cautelare non rappresenta un giudicato generale su tutte le cause della crisi, su ogni annualità di finanziamento o sulle successive condotte dell’Amministrazione. Il suo richiamo, quindi, non esonererebbe gli uffici dal verificare la situazione aggiornata e dal distinguere gli adempimenti di competenza del Consorzio da quelli spettanti alla Regione e al proprio designato.

“Dopo le iniziative successive del CUSIR, quale ostacolo permaneva e quale atto poteva rimuoverlo?”, è la domanda posta all’assessore. Caporale aggiunge che, a suo giudizio, anche le difese presentate dall’Assessorato davanti al Tar sarebbero in contrasto con alcune delle dichiarazioni rese pubblicamente da Turano.

Ampio spazio è dedicato alla precedente presidenza di Giovanni Perino, rispetto alla quale Caporale richiama l’esito della domanda cautelare presentata contro la revoca del 13 marzo 2025.

Nella procedura R.G. 1138/2025, distinta dalla causa di merito R.G. 1427/2025, il Tribunale di Siracusa ha respinto la richiesta di sospensione della delibera e condannato Perino e il Comune di Melilli, in solido, a rifondere al Consorzio 2.627 euro per compensi, oltre accessori. Il giudice ha inoltre dichiarato inammissibile l’intervento adesivo del Comune a sostegno di Perino. L’ordinanza è del 30 aprile 2025.

Caporale precisa che il rigetto è dipeso dalla mancanza del pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile e che il giudice ha lasciato inesaminato il requisito del fumus boni iuris. Il vicepresidente afferma quindi di non considerare quel provvedimento una sentenza definitiva sulla gestione Perino, così come contesta che una decisione cautelare sfavorevole al CUSIR possa essere utilizzata come un’assoluzione generale dell’operato regionale.

Nella replica vengono sollevate ulteriori contestazioni sulla gestione dell’ex presidente. Caporale chiede a Turano di spiegare perché, durante la presidenza Perino, sarebbero stati tentati accordi che, secondo il CUSIR, avrebbero aggirato gli interessi del Consorzio e dei soci, anche senza un adeguato coinvolgimento dei legali dell’ente, per arrivare a transazioni ritenute svantaggiose.

Tra i punti contestati figura la nuova convenzione con l’Università degli Studi di Messina, che avrebbe consentito il recesso immediato anche senza giusta causa ed eliminato l’obbligo di contribuzione della quota precedentemente prevista, pari al 65%. Secondo Caporale, questa modifica avrebbe privato il Consorzio di una risorsa importante, compromettendo la possibilità di programmare le attività.

Il vicepresidente solleva inoltre la questione dei corsi di Infermieristica, sostenendo che non sarebbero mai stati pagati e che non sarebbe stato previsto il contributo regionale dovuto per legge. Nella replica si ipotizza che tali scelte possano essere state funzionali a un progressivo ridimensionamento del Consorzio.

“Non esiste, nella gestione di un Consorzio universitario, un amministratore sano di mente che sottoscriva una convenzione di cinque anni azzerabile con un semplice colpo di penna, quando i corsi di laurea durano anch’essi cinque anni”, afferma Caporale, secondo il quale la convenzione avrebbe reso impossibile una programmazione stabile.

Un’ulteriore contestazione riguarda i ricavi: secondo il vicepresidente, Perino non avrebbe richiesto almeno il pagamento delle somme relative al 2024 e avrebbe persino preteso una riduzione della percentuale che l’Ateneo di Messina versava già in base alla convenzione.

Le contestazioni sulla gestione e sulle transazioni

La replica precisa che l’erogazione di contributi e la sottoscrizione di una convenzione non sono sufficienti, da sole, a valutare una presidenza. La comparsa depositata dal CUSIR nel giudizio R.G. 1427/2025, si legge nel documento, contiene contestazioni specifiche alle difese di Perino, che devono essere considerate questioni sottoposte al giudice e non responsabilità già definitivamente accertate.

Per quanto riguarda i locali di Melilli, il Consorzio contesta la mancata esecuzione della reintegrazione ordinata dal Tribunale e la gestione della successiva transazione, comprese le rinunce consortili e gli inadempimenti attribuiti al Comune. Perino avrebbe difeso l’accordo come soluzione alla precarietà del titolo di disponibilità degli immobili. Secondo Caporale, è necessario confrontare ciò a cui il Consorzio avrebbe rinunciato con quanto avrebbe effettivamente ottenuto, anche perché la transazione, sostiene, non sarebbe stata rispettata dalla controparte.

Sul credito vantato dallo stesso scrivente, la replica richiama l’approvazione assembleare del 29 maggio 2023 e contesta la ricostruzione dell’operazione proposta da Perino. Caporale sottolinea che la presentazione di un’opposizione non equivale all’accertamento dell’inesistenza del credito, così come le ragioni sostenute dal Consorzio non possono sostituire una decisione giudiziaria.

Un’altra contestazione riguarda la convenzione con l’associazione “Il Sentiero”. Il CUSIR denuncia un’incoerenza tra gli atti di gestione e rendicontazione del rapporto e la successiva diffida, attribuita a Perino, a non avviare attività sulla base di una convenzione ritenuta invalida. Per Caporale, le diverse ricostruzioni devono essere esaminate insieme alle prerogative statutarie e agli atti sottoscritti.

“Una ricostruzione istituzionale deve misurarsi unicamente con i fatti e gli atti di causa”, è la posizione espressa dal vicepresidente.

Le azioni di responsabilità e il ruolo dei revisori

Caporale chiede all’assessore di indicare quali eventuali azioni autonome di responsabilità contro i precedenti amministratori siano state effettivamente deliberate, introdotte e portate avanti durante la presidenza Perino, specificando destinatari, domande, numeri di ruolo ed esiti.

Secondo il vicepresidente, nel fascicolo esaminato non sarebbe stata individuata una specifica azione di questa natura promossa dall’ex presidente. Sarebbero invece richiamate opposizioni a decreti ingiuntivi e altre controversie, con oggetti differenti.

La richiesta è quindi quella di distinguere le eventuali azioni risarcitorie dalle valutazioni critiche sulla gestione precedente, evitando che accuse generiche vengano presentate come responsabilità già accertate.

Caporale domanda inoltre perché Perino non abbia promosso azioni risarcitorie nei confronti dello stesso scrivente, oggi accusato pubblicamente di gravi responsabilità gestionali, e perché non lo abbiano fatto neppure i revisori dei conti nominati dalla Regione, che, secondo la replica, avrebbero sostenuto la precedente presidenza.

Sul collegio dei revisori, il vicepresidente richiama una specifica vicenda amministrativa. Dopo le dimissioni del 24 novembre 2025, il CUSIR aveva chiesto il 26 novembre, con protocollo 191, la designazione dei nuovi componenti. Il 5 dicembre Turano aveva risposto con la nota protocollo 7201/Gab, ritenendo non necessaria la sostituzione per l’assenza dei requisiti di finanziamento e concludendo che la richiesta non poteva essere accolta.

Per Caporale, se l’assenza degli organi di controllo viene indicata tra le ragioni che ostacolano il finanziamento, occorre spiegare anche il diniego regionale alla richiesta di sostituirli. La designazione dei due componenti regionali è prevista, ricorda, dall’articolo 66, comma 6, della legge regionale numero 2 del 2002.

Il vicepresidente chiede quindi alla Regione di rendere conto dell’esercizio delle proprie competenze e di chiarire perché la regolarizzazione richiesta dal Consorzio non si sia tradotta in un percorso concretamente attuabile.

Uno dei capitoli centrali riguarda le risorse economiche. Il CUSIR reclama 539.821,74 euro riferiti all’esercizio 2024 e all’anno accademico 2023/2024, con l’impegno disposto dal decreto D.D.S. numero 2573 del 16 dicembre 2024. L’importo comprende anche la componente destinata all’Ateneo e deve essere utilizzato secondo le finalità previste.

Caporale precisa che questa cifra non rappresenta l’intero credito che il Consorzio ritiene di vantare nei confronti della Regione Siciliana. Alla somma relativa all’anno accademico 2023/2024, sostiene, devono aggiungersi le annualità 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, oltre a quelle relative ai corsi di Infermieristica.

“Gli anni accademici svolti sono fatti a cui ognuno, per la propria parte, deve fare fronte”, scrive il vicepresidente, sostenendo che il Consorzio avrebbe anticipato somme ingenti per garantire la prosecuzione delle attività e che la situazione avrebbe prodotto anche un danno d’immagine, dopo 23 anni di attività.

Il CUSIR chiede una verifica puntuale della documentazione prodotta e di quella eventualmente ancora necessaria per la liquidazione. Secondo Caporale, il richiamo ai requisiti amministrativi deve essere accompagnato dall’indicazione precisa degli adempimenti mancanti, dei soggetti competenti e delle modalità per completarli.

Per il 2025, il Consorzio contesta l’esclusione dal riparto disposta con il decreto assessoriale D.A. numero 3271 del 23 dicembre 2025 e ne chiede il riesame. Mantiene inoltre la rivendicazione delle spettanze relative al 2026, da determinare sulla base dei titoli e dei requisiti applicabili.

La replica distingue quindi tre questioni: la liquidazione del 2024, la rimozione dell’esclusione del 2025 e la definizione delle spettanze per il 2026.

Nel ricorso contro l’esclusione, il CUSIR avrebbe contestato il passaggio dalla proposta degli uffici del 12 dicembre 2025, descritta come favorevole all’inclusione con erogazione condizionata, all’esclusione integrale. Tra le questioni sollevate figurerebbero anche il mancato coinvolgimento del Consorzio nell’ultima fase dell’istruttoria, la valutazione della nomina assembleare del 15 dicembre e il diverso trattamento riservato ad altri consorzi ammessi al riparto pur con adempimenti ancora da completare. Caporale sostiene che il richiamo a un provvedimento cautelare sfavorevole non possa trasformare queste contestazioni procedurali in questioni definitivamente risolte.

Il vicepresidente chiede anche una ricostruzione analitica del quinquennio rivendicato per Infermieristica e dei rapporti economici con l’Università di Messina. La richiesta è quella di un rendiconto anno per anno dei corsi effettivamente attivati, del numero degli studenti, dei servizi resi, dei criteri di riparto e delle quote eventualmente non riconosciute.

Caporale sottolinea la necessità di distinguere i contributi regionali, la compartecipazione alle tasse universitarie e i finanziamenti relativi ai progetti, evitando che queste diverse voci vengano confuse.

Secondo la replica, i pagamenti relativi al 2022 e al 2023 non rispondono alle questioni riguardanti le annualità successive. Un’erogazione precedente, anche quando ottenuta grazie a un intervento amministrativo, non esonererebbe l’ente dal chiarire l’esito delle procedure successive.

Nella ricostruzione viene richiamato anche il comunicato ufficiale dell’Università di Messina del 30 luglio 2025, relativo alla visita degli esperti ANVUR nel giugno dello stesso anno e all’accreditamento dei corsi a Siracusa, con riferimento alla richiesta di trasferimento del CUSIR.

Caporale osserva che si tratta di passaggi successivi alla revoca di Perino del 13 marzo 2025. Senza negare l’eventuale esistenza di attività preparatorie precedenti, il vicepresidente sostiene che il ruolo del Consorzio nel percorso proseguito dopo la revoca debba essere riconosciuto nella ricostruzione complessiva dei risultati. La replica richiama inoltre gli accordi, le proposte e le risposte intervenute con l’Ateneo. Anche il progetto di miglioramento dei servizi presentato nel settembre 2025 avrebbe ricevuto un riscontro analitico da UniMe, con richieste di integrazione e contestazioni sulle singole componenti.

Per il CUSIR, occorre stabilire quali prestazioni siano state effettivamente rese, quali obbligazioni siano maturate e quali passaggi restino da completare per consentire ulteriori interventi. Un generico richiamo alla regolarità amministrativa, sostiene Caporale, non sarebbe sufficiente a risolvere la questione finanziaria.

Un altro capitolo riguarda i rapporti con il Comune di Melilli e la disponibilità dei locali utilizzati per le attività universitarie.

Il vicepresidente richiama l’ordinanza del Tribunale di Siracusa del 23 settembre 2024, procedimento R.G. 703/2024, con la quale sarebbe stato accertato uno spoglio violento e clandestino e ordinata la reintegrazione del Consorzio nel possesso degli immobili. Il provvedimento avrebbe precisato che, cessato il comodato, il Comune avrebbe potuto recuperare i locali attraverso gli strumenti legali, censurando le modalità dell’intervento effettuato. Caporale solleva quindi una serie di contestazioni riguardanti anche l’organizzazione delle attività didattiche. Secondo la replica, la rettrice avrebbe dovuto impedire al personale docente di utilizzare aule non autorizzate dall’ANVUR e trasferirlo nei locali autorizzati al Consorzio. Il vicepresidente ritiene che la situazione non rispetti le regole né favorisca una soluzione condivisa con il soggetto convenzionato.

Vengono inoltre sollevate questioni relative ai pagamenti legati ai redditi delle famiglie, rispetto ai quali Caporale denuncia una forte disparità tra le somme incassate dall’Ateneo e quelle riconosciute al Consorzio.

Un ulteriore punto riguarda l’Avviso 44/2022 e il saldo di 44.000 euro che, secondo il vicepresidente, non sarebbe stato erogato per presunti problemi della piattaforma regionale, ritenuta inadeguata al caricamento dei dati richiesti dall’avviso. Caporale contesta inoltre che Perino, durante la propria presidenza, non avrebbe mai sollevato obiezioni su queste questioni, ritenendo che ciò fosse legato al rapporto con il proprio datore di lavoro effettivo.

Il provvedimento giudiziario sui locali, precisa la replica, non attribuisce al CUSIR un diritto perpetuo sugli immobili, ma dimostra che la vicenda non può essere descritta esclusivamente come un intervento comunale a favore dell’università, senza considerare il contenzioso e la tutela riconosciuta al Consorzio. Dopo l’ordinanza sarebbe intervenuta una transazione, della quale il vicepresidente chiede di verificare le rinunce, gli obblighi e l’effettiva esecuzione.

Caporale chiede anche chiarimenti sulla posizione di un ente locale che avrebbe successivamente negato la propria qualità di socio. In particolare, sollecita l’indicazione del documento invocato, della data, del titolo giuridico e degli effetti che se ne vorrebbero ricavare sulla composizione dell’assemblea del 13 marzo 2025. Qualora il riferimento fosse al Comune di Avola, il vicepresidente ritiene necessario confrontare tale posizione con l’atto di citazione dello stesso Perino, nel quale Avola sarebbe indicata tra i componenti della compagine consortile. Si tratterebbe, precisa, di un’allegazione di parte e non di un accertamento definitivo, ma comunque di un elemento da esaminare.

La lettera di Turano fa riferimento a una presunta insufficiente collaborazione da parte del CUSIR. Caporale chiede che tale giudizio venga accompagnato da episodi circostanziati, con l’indicazione delle richieste formulate, delle date, degli adempimenti dovuti, delle condotte contestate e delle risposte ricevute.

Il vicepresidente richiama, in questo contesto, l’iniziativa dell’assessore del 19 marzo 2025, protocollo 1853/Gab. Con una comunicazione indirizzata anche alla banca, Turano avrebbe diffidato il Consorzio dall’utilizzare le proprie risorse finanziarie e dal compiere atti gestionali nelle more della soluzione della questione relativa alla presidenza.

Caporale precisa di non attribuire automaticamente a quella nota ogni successivo problema di liquidità, ma chiede alla Regione di spiegare la portata e gli effetti del provvedimento, soprattutto alla luce delle dichiarazioni con cui l’Amministrazione escluderebbe un’incidenza delle proprie decisioni sulla crisi finanziaria. La replica affronta anche la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e alla Procura contabile. Secondo Caporale, l’invio della documentazione non costituisce una pronuncia di responsabilità a carico del CUSIR, né un esonero di responsabilità per la Regione.

Il vicepresidente chiede quindi che, nei limiti consentiti, venga verificato se il fascicolo trasmesso comprenda anche le difese del Consorzio, il rigetto della domanda cautelare di Perino, la richiesta di sostituzione dei revisori e il relativo diniego, la nomina assembleare e i successivi inviti rivolti a Pistone Nascone, compreso il sollecito degli stessi uffici regionali. “La completezza documentale è il primo banco di prova della dichiarata volontà di fare chiarezza”, sottolinea.

L’ultimo capitolo riguarda i dipendenti e gli studenti. Caporale richiama la comunicazione pubblica dell’Università di Messina del 6 ottobre 2026, nella quale sarebbe stato riconosciuto che i lavoratori del polo, pur senza retribuzione da mesi, avevano continuato a garantirne il funzionamento.

Il vicepresidente riconosce che il Consorzio rimane il datore di lavoro e deve rispondere delle proprie obbligazioni. Sostiene, tuttavia, che proprio per questo il CUSIR avrebbe chiesto risorse, chiarimenti e decisioni prima di comunicare la chiusura operativa.

“Non si può pretendere che la continuità si regga indefinitamente sul lavoro non regolarmente retribuito, mentre ogni istituzione rinvia alle competenze dell’altra”, afferma.

Caporale precisa che il Consorzio non rivendica il diritto di utilizzare fondi pubblici per finalità private, ma chiede che il richiamo all’interesse degli studenti sia accompagnato da decisioni in grado di rendere sostenibili i servizi, nel rispetto delle destinazioni delle risorse e dei controlli previsti.

La replica si conclude con una serie di richieste rivolte direttamente all’assessore: chiarire quale esito abbia avuto il sollecito a Pistone Nascone; spiegare come rendere operativi gli organi di controllo; indicare quali condizioni impediscano ancora il pagamento del 2024 e chi debba soddisfarle; definire le spettanze e le contestazioni relative al 2025 e al 2026; ricostruire le annualità di Infermieristica e i rapporti economici con l’Ateneo; presentare un piano concreto che consenta di retribuire i lavoratori e ripristinare i servizi agli studenti.

“La lettera aperta non è un mandato di pagamento. E un elenco di responsabilità altrui non è ancora una soluzione. La risposta che Siracusa attende deve avere il contenuto degli atti, la precisione dei conti e date verificabili”, conclude il vicepresidente del CUSIR, Sebastiano Caporale.