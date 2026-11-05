Consulta provinciale degli studenti, Giovanni Spatola di Rosolini è il nuovo presidente

Attualità · la nomina

Si è tenuta ieri la prima assemblea plenaria della Consulta provinciale degli studenti di Siracusa, un appuntamento importante che ha segnato il rinnovo dei vertici dell’organismo.

La seduta ha chiuso ufficialmente il mandato di Alessandro Drago, che lascia la guida della Consulta dopo aver concluso il percorso di studi superiori. A raccogliere il testimone e a guidare l’organo di rappresentanza per il nuovo anno scolastico è Giovanni Spatola, rappresentante dell’istituto “Archimede” di Rosolini ed esponente dell’associazione studentesca Siracusa futuro.

Ad affiancarlo nell’Ufficio di presidenza sarà Mario Costa, rappresentante del liceo “Leonardo da Vinci” di Floridia, eletto vicepresidente. L’assemblea ha inoltre eletto all’unanimità come segretario Tancredi Saraceno, rappresentante del liceo “A. Corbino” di Siracusa. Il neopresidente Spatola ha invece scelto Giaele Iurianello, rappresentante del liceo “Megara” di Augusta, come assistente del presidente.

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Spatola ha sottolineato la volontà di proseguire il lavoro avviato da Alessandro Drago, che durante il suo mandato ha guidato la Consulta e ha rappresentato il territorio anche a livello nazionale con incarichi di primo piano. Oltre a essere presidente della Consulta provinciale degli studenti di Siracusa, Drago è stato presidente della Commissione nazionale Educazione civica del Consiglio nazionale dei presidenti di Consulta (Cnpc) e referente provinciale del movimento Siracusa futuro.

“È un onore immenso e una grande responsabilità poter rappresentare tutti gli studenti della nostra provincia – ha dichiarato Spatola subito dopo l’elezione – Intendo proseguire con determinazione il lavoro svolto da Alessandro Drago, portando avanti le battaglie, i progetti e le tutele che hanno visto la nostra Consulta protagonista anche sul piano nazionale. Raccolgo un’eredità importante, fatta di dialogo istituzionale, presenza sul territorio e ascolto dei problemi della scuola. Il nostro obiettivo sarà garantire continuità a questo percorso, mantenendo la Consulta un punto di riferimento forte, dinamico e capace di dare risposte concrete a tutti i ragazzi del territorio siracusano”

“Come Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, anche a nome dell’intero Consiglio Provinciale, desidero rivolgere le più sincere congratulazioni e un caloroso augurio di buon lavoro ai giovani eletti a ricoprire i diversi incarichi all’interno della Consulta Provinciale Studentesca di Siracusa, importante organismo di partecipazione, confronto e rappresentanza degli studenti del nostro territorio. – così Michelangelo Giansiracusa – Un augurio particolare al nuovo Presidente Giovanni Spatola, al Vicepresidente Mario Costa, al Segretario Tancredi Saraceno e al Tesoriere Melissa Morale, chiamati a coordinare le attività della Consulta.

Auguri anche ai rappresentanti delle diverse commissioni tematiche: Tommaso Gambuzza per l’Edilizia, Salvo Metallo per i Trasporti, Nicoló Sipione per la Legalità, Matteo Scarso per lo Sport e Diletta Vaccaro per la Comunicazione.

Particolarmente significativa è la rappresentanza territoriale provinciale, affidata a Giaele Iuranello per la Zona Nord, Paolo Frasca per la Zona Sud e Agnese Trombatore per la Zona Centro. Una presenza importante per dare voce alle diverse realtà della nostra provincia, valorizzando le specificità dei territori e garantendo attenzione anche alle esigenze degli studenti dei centri più piccoli e delle aree interne.

Crediamo profondamente nel valore della partecipazione studentesca e nella necessità di costruire un rapporto sempre più diretto tra giovani e istituzioni. Ascoltare gli studenti significa conoscere da vicino le loro esigenze, raccogliere idee e proposte e individuare insieme possibili soluzioni, soprattutto su questioni fondamentali come l’edilizia scolastica, i trasporti, lo sport e il diritto allo studio.

Da parte della Presidenza, nel consigliere delegato e dell’intero consiglio, confermiamo la piena disponibilità a un dialogo costante e costruttivo con la Consulta, nella convinzione che il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni rappresenti una risorsa preziosa per il presente e il futuro della nostra comunità provinciale.

A tutti i neoeletti, i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio che questa esperienza possa essere vissuta con entusiasmo, responsabilità e autentico spirito di servizio verso l’intera comunità studentesca della provincia di Siracusa.”