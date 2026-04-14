Consulta studenti, Drago (pres. Consulta prov. Siracusa) a Roma: “Sicurezza stradale priorità nazionale”

Si è svolto nei giorni 9 e 10 aprile, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito a Roma, l’incontro dell’Ufficio di Coordinamento Nazionale (UCN) delle Consulte Provinciali degli Studenti, organo che riunisce i rappresentanti studenteschi a livello nazionale per coordinare proposte e attività istituzionali .

Tra i partecipanti anche Alessandro Drago, presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Siracusa, che ha preso parte ai lavori su delega della coordinatrice regionale della Sicilia, Lucrezia Redigolo.

Durante le sessioni operative, finalizzate all’organizzazione del prossimo Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte, sono state attivate diverse commissioni tematiche. In particolare, nell’ambito della Commissione Educazione Civica, Drago ha posto al centro del dibattito il tema della sicurezza stradale, richiamando l’attenzione sulla necessità di rafforzare la sensibilizzazione tra i giovani.

Un intervento dal forte valore simbolico, dedicato alla memoria di Gabriele e di tutte le vittime della strada, che ha contribuito ad arricchire il confronto tra i rappresentanti studenteschi provenienti da tutta Italia.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di dialogo istituzionale, ulteriormente valorizzato dalla presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e del suo Consigliere Diplomatico, con i quali gli studenti hanno avuto occasione di confrontarsi direttamente sui temi più rilevanti per il mondo della scuola.

“Sono orgoglioso di aver rappresentato il territorio in una sede nazionale così significativa – ha dichiarato Drago – con la consapevolezza di essere il primo presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Siracusa a partecipare ai lavori dell’UCN”.

Un’esperienza che segna un passo importante per la rappresentanza studentesca siracusana e che rafforza il ruolo dei giovani nei processi decisionali legati al sistema scolastico.