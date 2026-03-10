Consultori familiari a Siracusa, il Pd attacca l’Asp: “Situazione ferma, servizi ancora incompleti”

Torna al centro del dibattito politico e sanitario il tema dei consultori familiari a Siracusa. A sollevare nuovamente la questione è il Partito Democratico, che denuncia una situazione sostanzialmente immutata rispetto a un anno fa e accusa l’Asp di non aver ancora risolto le criticità legate all’organizzazione dei servizi.

A parlarne sono stati Antonella Fucile e Maurizio Di Martino. Secondo Fucile, nonostante sopralluoghi e annunci, la riapertura di alcuni presidi resta ancora lontana.

“Lo stato attuale non è cambiato” – ha spiegato

Per il Pd si tratta di un servizio fondamentale per il territorio, soprattutto in quartieri popolosi e con molte famiglie giovani. “Il consultorio – ha aggiunto Fucile – è un punto di riferimento per il sostegno alla gravidanza, per la prevenzione, per la sensibilizzazione nelle scuole e per il supporto alle donne nelle diverse fasi della vita, dalla maternità alla menopausa”.

Accanto all’aspetto sanitario, secondo Di Martino il consultorio svolge anche un ruolo sociale importante. “È un servizio che lavora a stretto contatto con i servizi sociali del Comune e con il territorio. Alla loro nascita i consultori erano servizi degli enti locali e solo successivamente sono entrati nel sistema sanitario nazionale. Venire meno a questo tipo di servizio ha quindi ricadute molto più ampie rispetto alla sola assistenza sanitaria”.

Tra i punti critici indicati dal Pd c’è la carenza di personale, che secondo Fucile non può però giustificare la riduzione dei servizi. “Non si possono chiudere o lasciare incompleti dei presidi solo per mancanza di personale. Bisogna trovare soluzioni organizzative, anche perché esistono leggi nazionali e regionali che disciplinano il funzionamento dei consultori”.

In città, secondo quanto riferito, i servizi attivi sarebbero attualmente limitati. Due consultori sarebbero collocati nello stesso luogo ma con équipe incomplete, mentre quello dell’ospedale Rizza disporrebbe del personale ma non di spazi dedicati, condividendo gli ambienti con altri servizi sanitari.

Il Partito Democratico annuncia inoltre nuove iniziative per mantenere alta l’attenzione sul tema della sanità territoriale. Nel mese di aprile è prevista un’iniziativa pubblica organizzata dal gruppo sanità del Pd con la partecipazione di parlamentari nazionali e regionali.

“Il nostro obiettivo – ha concluso Fucile – è riportare al centro del dibattito la sanità territoriale e servizi fondamentali come i consultori, che per anni sono stati un punto di riferimento per la comunità”.