Consumo di suolo, Siracusa seconda in Sicilia: “trend in crescita, servono azioni concrete”

Cresce ancora il consumo di suolo nella provincia di Siracusa. È quanto emerge dal rapporto 2025 dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), da poco pubblicato, che fotografa una situazione preoccupante per il territorio siracusano.

Fino al 2024, il suolo consumato ha raggiunto 19.371 ettari, pari al 9,19% dell’intera superficie provinciale, con un consumo medio per abitante di 504,64 metri quadrati. Dati che collocano la provincia di Siracusa al secondo posto in Sicilia, subito dopo Ragusa, per ettari di territorio urbanizzato o trasformato.

Le percentuali più elevate si registrano nei comuni di Priolo Gargallo, Pachino, Augusta, Portopalo, Solarino e Siracusa, dove il consumo di suolo rispetto alla superficie totale si attesta attorno al 20%.

“I dati mostrano una situazione allarmante per il nostro territorio”, dichiarano i coportavoce provinciali di Europa Verde Siracusa, Salvo La Delfa e Giovanna Megna. “Il consumo di suolo incide sulla frammentazione ecologica e sul microclima urbano, generando costi sempre maggiori per la perdita di servizi ecosistemici. Tutto ciò aumenta il rischio di dissesto idrogeologico, frane, erosione costiera e riduzione del verde cittadino”.

Secondo il rapporto ISPRA, le cause del consumo di suolo sono molteplici: impermeabilizzazione permanente, rimozione o artificializzazione del suolo agricolo, e la conversione di terreni rurali in aree urbanizzate o destinate a impianti fotovoltaici a terra.

Europa Verde punta il dito contro l’inerzia della politica locale e regionale. “Il lavoro svolto in questi anni è stato insufficiente, in molti casi assente – aggiungono La Delfa e Megna -. Chiediamo ai sindaci della provincia, e in particolare al sindaco di Siracusa, di mettere in atto azioni concrete per limitare il consumo di suolo. Bisogna passare da una logica di espansione a una logica di rigenerazione e riqualificazione urbana”.

Il movimento ecologista propone di intervenire sulle aree edificate e dismesse, favorendo il riutilizzo e la riconversione di spazi già urbanizzati anche per nuovi impianti energetici, evitando così di compromettere ulteriore terreno naturale.

“Solo così – concludono – si potrà aumentare la percentuale dei terreni ripristinati e restituire al territorio un equilibrio ambientale oggi sempre più fragile”.