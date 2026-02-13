Contatti di sanità privati e Rsa fermi da anni, la Fp Cisl di Siracusa chiede un cambio di passo

Contratti Sanità Privata e Rsa fermi da anni, cresce la mobilitazione dei sindacati e monta la tensione tra i dipendenti. A sollecitare un deciso cambio di passo nella vertenza che riguarda il mancato rinnovo dei contratti di lavoro della Sanità privata e Rsa, scaduti rispettivamente da otto e tredici anni sono stati il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Mauro Bonarrigo e il responsabile territoriale della Sanità Privata della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Sebastiano Miceli.

“Sono un’infinità di strutture sanitarie private, rappresentate dalle associazioni datoriali ARIS ed Aiop – hanno sottolineato Bonarrigo e Miceli – che sono accreditate nell’integrazione dei servizi di assistenza ai cittadini e, quindi lavorano anche con finanziamenti pubblici. Tante di queste strutture sono presenti ed operanti con fondi pubblici anche nel nostro territorio, rappresentano il paradosso di una sanità unica in cui figure professionali come infermieri, tecnici di laboratorio e di radiologia, fisioterapisti, logopedisti, operatori socio sanitari, ausiliari ed amministrativi che operano nel privato subiscono la discriminazione di avere un trattamento, giuridico ed economico, differente dai colleghi che lavorano nel settore pubblico e, tutto questo, nonostante le strutture per cui lavorano gestiscano una cospicua fetta di posti letto e di servizi sanitari complementari sovvenzionati dal Servizio Sanitario Regionale con i soldi dei contribuenti”.

Una discriminazione che penalizza chi, come ha rilevato Miceli, con efficacia, efficienza, puntualità e professionalità, garantiscono quotidianamente un servizio prezioso ed indispensabile all’utenza. “Eroi del Covid troppo presto e facilmente dimenticati – ha detto Miceli – a sostegno dei cui diritti saremo presto costretti ad intraprendere azioni sindacali più incisive finalizzate al coinvolgimento di Ispettorato del Lavoro e Spresal per verificare la congruità numerica degli organici e la effettiva presenza delle figure professionali indispensabili a fornire i servizi alla collettività”.

Decisiva, secondo Bonarrigo, quindi una svolta in tempi rapidi della vertenza. “Non possiamo attendere per molto tempo – ha concluso il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa – ed auspichiamo una presa di coscienza e di responsabilità immediata delle parti datoriali nel sottoscrivere i contratti collettivi, perché riteniamo che sia troppo facile fare impresa con i soldi pubblici e, ancora peggio, farlo sulle spalle dei sacrifici dei lavoratori”.