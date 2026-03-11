Contenzioso tra Comune di Siracusa e Spero: il Cga dispone una consulenza tecnica

Prosegue davanti al Cga il contenzioso tra il Comune di Siracusa e la società Spero (che sta portando avanti l’iter per la realizzazione del porto turistico) in materia di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione. I giudici amministrativi di appello hanno disposto una consulenza tecnica d’ufficio per chiarire alcuni aspetti urbanistici alla base della controversia.

La vicenda nasce dal ricorso presentato dalla società contro il Comune, ritenendo che l’amministrazione avesse applicato oneri e costi di costruzione più elevati rispetto a quanto previsto dalla normativa urbanistica. Su questo punto era già intervenuto il Tar di Catania, che aveva dato parziale riconoscimento alle doglianze della società, aprendo però la strada al successivo appello.

Nel nuovo giudizio davanti al Cga, i magistrati hanno ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi tecnici prima di decidere nel merito. Per questo è stata disposta una consulenza tecnica, affidata al Direttore del Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo, con possibilità di delega a un docente dello stesso dipartimento, e la relazione finale dovrà essere depositata entro il 15 novembre 2026.

Il consulente dovrà in particolare verificare la correttezza della destinazione urbanistica attribuita all’area oggetto della controversia, valutandola alla luce degli indici previsti dal decreto ministeriale 1444 del 1968, prendendo in considerazione l’intera zona R2.

Solo dopo l’esito della consulenza tecnica il Consiglio di giustizia amministrativa potrà tornare a esaminare la causa nel merito e pronunciarsi definitivamente sulla correttezza dell’applicazione degli oneri urbanistici da parte del Comune di Siracusa.