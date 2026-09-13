Contestazione contro il presidente Ricci: il Siracusa condanna le intimidazioni

Sport · A Messina

Una contestazione dai toni accesi, sfociata in comportamenti intimidatori e violenti contro l’auto del presidente Alessandro Ricci, si è verificata ieri sera a Messina, al rientro della comitiva del Siracusa dalla trasferta di Vibo Valentia. La situazione ha richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine.

A denunciare l’accaduto è lo stesso Siracusa Calcio 1924, che ha espresso una ferma condanna, pur riconoscendo ai tifosi il diritto di manifestare il proprio dissenso. Per la società la contestazione fa parte del calcio e può essere anche dura, ma deve necessariamente rimanere nei limiti del confronto civile.

L’episodio di Messina, secondo quanto riferito dal club, si inserisce in una serie di fatti avvenuti nelle ultime settimane ai danni del presidente e della sua automobile. Una situazione che la società considera preoccupante e che, si sottolinea, rischia di degenerare in qualcosa di più grave.

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Il Siracusa precisa di non voler alimentare lo scontro con la tifoseria, ribadendo il rispetto per la passione e l’attaccamento mostrati dagli azzurri e per il loro diritto a contestare. Allo stesso tempo, però, arriva un appello a tutto l’ambiente affinché il confronto torni entro i confini del rispetto.

La società sottolinea infine che gli episodi sarebbero riconducibili a una frangia minoritaria della tifoseria e ringrazia le Forze dell’Ordine per la collaborazione. Il messaggio del club è netto: il dissenso è legittimo, ma violenza e intimidazioni non possono trovare spazio.