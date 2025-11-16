Continua la campagna di tesseramento di Forza Italia Giovani Siracusa, svoltasi ieri 15 novembre, che ha visto una forte adesione di ragazzi e ragazze pronti a condividere i valori liberali.

L’evento ha registrato una partecipazione entusiasta e ha visto la presenza di figure chiave del movimento, tra cui il Segretario Giovanile Pierantonio Reale, il Consigliere Comunale Toti La Runa, il Vice Segretario provinciale di Forza Italia Giovani Marta Messina, e Roberto Cannella, membro dell’Ufficio di Presidenza della Consulta Giovanile del Comune.

Forza Italia Giovani Siracusa conferma il suo impegno ad essere un punto di riferimento ottimista e costruttivo per le nuove generazioni.