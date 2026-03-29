Continua l’impegno dei volontari di Piantala AIAC a Siracusa

Prosegue senza sosta l’attività dei volontari dell’associazione Piantala AIAC, da tempo impegnata nella tutela del verde urbano e nella sensibilizzazione ambientale. Nella giornata del 28 marzo, il gruppo ha realizzato un nuovo intervento di piantumazione presso il Parco Robinson, arricchendo l’area con tre nuovi esemplari di Ficus benjamin provenienti dal vivaio comunale grazie ad una collaborazione con il comune.

L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio volto a incrementare la presenza di alberature in città, contribuendo al miglioramento della qualità dell’aria e alla valorizzazione degli spazi pubblici. I volontari, armati di pale e tanta determinazione, hanno lavorato per garantire una corretta messa a dimora delle piante, con l’obiettivo di assicurare una crescita sana e duratura. Gli stessi alberi piantati in questi mesi saranno curati dall’associazione.

“Ogni albero è un investimento per il futuro della nostra comunità”, sottolineano dall’associazione, ribadendo l’importanza di azioni concrete per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici e rendere Siracusa una città sempre più vivibile. L’associazione invita cittadini di tutte le età a prendere parte alle prossime attività: un’occasione concreta per contribuire al benessere del territorio, condividere esperienze e diventare protagonisti del cambiamento, anche attraverso piccoli ma significativi gesti.