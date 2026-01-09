Continuano le ricerche di Francesco Cavallaro, scomparso ieri a Priolo

Le ricerche del signor Francesco Cavallaro proseguono senza sosta dalla mattinata di ieri. Le squadre impegnate stanno operando con personale a piedi, unità cinofile e droni, iniziando dalle aree più prossime alla sua abitazione e ampliando progressivamente il perimetro di ricerca. È stato impiegato anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco, che ha sorvolato diverse zone impervie per individuare eventuali elementi utili.

Nel corso delle attività è stata inoltre approfondita una segnalazione che lo avrebbe indicato nei pressi di alcuni supermercati dell’area della darsena, nel territorio comunale di Augusta; la verifica ha però dato esito negativo. Le operazioni sono continuate in modo coordinato e incessante anche durante la notte con squadre che stanno perlustrando il territorio e rimarrà attivo il numero della Protezione Civile di Priolo per eventuali segnalazioni.

Il Comune di Priolo invita i cittadini a continuare a collaborare responsabilmente con gli Enti preposti come fatto fino ad ora segnalando qualsiasi informazione utile ai numeri ufficiali ed evitando la diffusione di notizie non verificate.

Numeri utili per le segnalazioni: 0931-779200 per contattare la Protezione Civile di Priolo Gargallo oltre al 112 – Numero Unico di Emergenza.