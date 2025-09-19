Continuo abbandono di rifiuti nell’area Pip a Priolo: chiusi gli accessi

A causa del continuo abbandono di rifiuti nell’area Pip, il sindaco Pippo Gianni e il vice sindaco Alessandro Biamonte informano la cittadinanza che dopo un sopralluogo con il responsabile e l’amministratore della PrioloinHouse, si è deciso di chiudere gli accessi all’area per evitare ulteriori conferimenti illeciti.

Alcune strade saranno interdette con sbarre, altre con blocchi in cemento armato. I lavori sono iniziati questa mattina.

Una volta terminati, si procederà alla bonifica completa della zona, differenziando e smaltendo correttamente il materiale raccolto.

Da tempo è in atto un controllo serrato del territorio grazie agli uffici di competenza e al comando della Polizia Municipale, con l’installazione di fototrappole: chi sporca non avrà vita facile.

“Stiamo lavorando – sottolineano il sindaco Gianni e il vice sindaco Biamonte – per rendere Priolo sempre più pulito e civile.

Per riuscirci, abbiamo bisogno della collaborazione di tutti i cittadini.

Ringraziamo chi ogni giorno rispetta le regole e l’ambiente”.