Contrasto alla diffusione del Covid, proseguono i controlli dei Carabinieri in provincia di Siracusa

Da qualche giorno anche la Sicilia è entrata ufficialmente in zona bianca. Una boccata d’ossigeno non solo per l’economia ma per tutta la popolazione, decisamente provata da mesi e mesi di restrizioni che hanno modificato sensibilmente gli stili di vita pre Covid.

Anche nella provincia aretusea si respira area nuova. Complici le belle giornate estive, le spiagge sono affollate così come i locali e in particolare modo i ristoranti che adesso potranno garantire pasti ai numerosi turisti anche fino a tarda sera. Cade infatti il limite dei commensali nei tavoli all’aperto mentre restano limiti per i tavoli all’interno dei ristoranti.

Già dalla prima sera in zona bianca, tutte le principali località turistiche hanno registrato un sensibile aumento di persone in strada sui quali vigilano i Carabinieri per garantire comunque le ultime prescrizioni imposte dalla normativa anti Covid tra cui l’obbligatorietà dell’uso della mascherina e del distanziamento.

Proprio per tutelare la salute pubblica i Carabinieri della Compagnia di Noto hanno incrementato il numero dei servizi esterni nei luoghi maggiormente affollati di turisti tra cui Marzamemi, Noto, Avola e Palazzolo, più che per sanzionare, per sensibilizzare soprattutto i più giovani a non abbassare la guardia contro un nemico subdolo.

I servizi anti Covid proseguiranno nei prossimi giorni per verificare il rispetto della normativa vigente nelle discoteche e nei locali dove maggiore è il rischio di assembramento.