Contrasto alle guide turistiche abusive a Siracusa, il plauso di CNA Turismo alla Polizia Municipale

CNA Turismo Siracusa accoglie con grande soddisfazione e un convinto plauso i risultati delle recenti operazioni condotte dalla sezione Annona della Polizia Municipale, mirate a contrastare il fenomeno dell’abusivismo nel settore delle guide turistiche.

“Esprimiamo il nostro più vivo ringraziamento al Comando della Polizia Municipale e agli agenti della Sezione Annona per questa incisiva operazione“, dichiarano Fabio Salonia, Presidente di CNA Turismo Siracusa e Santi Lo Tauro, presidente comunale di CNA. “L’esercizio abusivo della professione di guida turistica è una piaga che non possiamo più tollerare. Non si tratta semplicemente di una violazione amministrativa, ma di un furto ai danni di chi lavora onestamente. Rappresenta una concorrenza sleale inaccettabile verso tutti quei professionisti abilitati che sostengono quotidianamente costi di gestione, investono nella propria formazione continua e rispettano rigorosi obblighi fiscali“.

Oltre al danno economico per gli operatori in regola, CNA Siracusa sottolinea le ricadute negative sull’intera destinazione. “Affidare il racconto della nostra millenaria storia, dei nostri monumenti e della nostra cultura a soggetti improvvisati e senza titoli si traduce in un gravissimo danno d’immagine per Siracusa”, proseguono Salonia e Lo Tauro. “I visitatori meritano servizi di altissima qualità, che solo professionisti iscritti agli appositi albi possono garantire con competenza e preparazione“.

CNA Turismo Siracusa accoglie poi con favore la conferma, da parte del Comando, che i controlli proseguiranno in modo capillare anche nei prossimi mesi, in concomitanza con il picco dell’alta stagione. “Siamo assolutamente al fianco delle Forze dell’Ordine in questa battaglia di civiltà ed equità“, concludono Salonia e Lo Tauro. “Ripristinare la legalità significa valorizzare il lavoro delicato e prezioso di chi opera nel rispetto delle regole. L’approccio della ‘tolleranza zero’ è l’unica strada percorribile per tutelare le nostre imprese, elevare l’offerta turistica di Siracusa e garantire un mercato sano e competitivo“.