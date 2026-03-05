Contributi non versati: nuovo deferimento per il Siracusa (che rischia un’altra penalizzazione)

Era atteso ed è arrivato: il Siracusa e il suo presidente Alessandro Ricci sono stati deferiti dalla Procura Federale per non aver provveduto entro il termine del 16 febbraio 2026, al versamenti dei contributi Inps e delle ritenute Irpef relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2025.

Nel testo della Procura si legge che la società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio tesserato nonché a titolo di responsabilità propria.

Sia alla società sia al presidente Ricci è stata contestata la recidiva.

Alla luce di questo deferimento, la società rischia un’altra penalizzazione.