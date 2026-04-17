Contributo affitti di 3 mila euro per le famiglie in difficoltà, Gennuso (FI): “Governo siciliano vicino ai più deboli”

«Un Governo regionale che dimostra ogni giorno di essere vicino ai più deboli». A dichiararlo è il deputato dell’Ars Riccardo Gennuso, che plaude il provvedimento con cui la Regione sosterrà le famiglie che vivono in affitto e faticano a far fronte ai costi dell’abitazione.

Il Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali ha pubblicato l’avviso che definisce i criteri e le modalità di erogazione del contributo, fissato in 3 mila euro annui. Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 5 milioni di euro. Possono presentare istanza i nuclei familiari composti da almeno tre persone, con un indicatore Isee non superiore a 10 mila euro calcolato sui redditi del 2024, che vivano in affitto in un immobile privato adibito ad abitazione principale.

Il richiedente deve risiedere in Sicilia da almeno due anni e non essere titolare di diritti di proprietà o usufrutto su altri immobili. Sono esclusi i contratti relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e gli immobili nelle categorie catastali di pregio.

«Si tratta di un sostegno reale – ha dichiarato il parlamentare regionale – destinato a chi ogni giorno deve fare i conti per mandare avanti la propria famiglia e faticare per pagare l’affitto»