Controlli a Floridia da parte dei Carabinieri: decurtati 35 punti dalle patenti di guida

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio effettuato sul Comune di Floridia, hanno fermato 30 veicoli e identificato 31 persone, un 39enne è stato denunciato in stato di libertà e tre persone sono state segnalate quale assuntrici abituali di sostanze stupefacenti poiché trovate in possesso di hashish per uso personale.

Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale è stato denunciato in stato di libertà per porto di armi ed oggetti atti ad offendere un augustano 39enne, trovato in possesso di un coltello a serramanico. Tre persone sono state segnalate quali assuntrici abituali di sostanze stupefacenti poiché trovate in possesso di hashish per uso personale.

Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per violazione al codice della strada per 2 mila euro, decurtati 35 punti alle patenti di guida, sottoposte a sequestro due autovetture e ritirati due documenti di circolazione.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.