Controlli alla Borgata, ritiratata una carta di circolazione

Nel pomeriggio e nella serata di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa e al Reparto Prevenzione Crimine di Catania, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, fortemente voluto dal Questore di Siracusa, Roberto Pellicone, effettuando posti di controllo nella zona della Borgata per innalzare il livello di sicurezza percepito dai cittadini del quartiere che hanno chiesto una maggiore presenza delle forze dell’ordine.

Nel complesso, ieri sono state identificate 132 persone e controllati 70 veicoli e sono stati controllati numerosi cittadini stranieri.

In tale contesto operativo, è stata ritirata una carta di circolazione, un veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e sono state elevate 2 sanzioni amministrativa per violazioni al codice della strada.

I controlli st

anno continuando oggi sempre nella zona della Borgata che sarà attenzionata anche nei prossimi giorni per rispondere alla richiesta di sicurezza dei cittadini preoccupati per alcuni episodi di violenza avvenuti in questo ultimo periodo.