Controlli amministrativi a Melilli: sanzionata attività commerciale per irregolarità nella vendita di prodotti alimentari

Controlli amministrativi nel territorio di Melilli: sanzionata un’attività commerciale per irregolarità nella vendita di prodotti alimentari. È quanto emerso da un accertamento condotto il 17 aprile 2026 dagli agenti del Comando di polizia locale, intervenuti presso un esercizio situato in contrada Spalla.

Nel corso dell’ispezione, effettuata nell’ambito delle verifiche previste dalla normativa regionale sul commercio in sede fissa, gli operatori hanno rilevato che la struttura, classificata come “grande esercizio”, svolgeva attività di vendita sia nel settore non alimentare che in quello alimentare. Tuttavia, a fronte dell’esibizione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) valida esclusivamente per il comparto non alimentare, è risultata assente la necessaria autorizzazione per la commercializzazione di prodotti alimentari.

La gestione mista dell’attività, dunque, veniva esercitata in violazione delle disposizioni previste dalla legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999. In particolare, la vendita di generi alimentari senza titolo autorizzativo configura una violazione dell’articolo 9 della normativa, sanzionata dall’articolo 22, comma 1. Per l’irregolarità accertata è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare da un minimo di 1.549,37 euro fino a un massimo di 15.493,71 euro.

Sull’episodio è intervenuto il sindaco, che ha sottolineato come «i controlli sul territorio rappresentino uno strumento fondamentale per garantire legalità e concorrenza leale tra gli operatori commerciali, oltre che tutela per i cittadini». Sulla stessa linea il comandante della polizia locale, che ha evidenziato «l’importanza di verifiche costanti per assicurare il rispetto delle normative vigenti, soprattutto in ambiti delicati come quello della vendita di alimenti».

L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di controllo finalizzate a garantire il rispetto delle regole nel settore commerciale e la tutela dei consumatori.