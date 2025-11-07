Controlli Arpa nella zona industriale di Siracusa. Auteri: “avviata attività ispettiva”

È stata avviata un’attività ispettiva per verificare a che punto siano le procedure relative al potenziamento dei controlli ambientali nella zona industriale di Siracusa. L’iniziativa, promossa dal deputato regionale della Democrazia Cristiana Carlo Auteri, mira a fare piena chiarezza sull’attuazione delle misure previste dall’articolo 56, comma 1, della Finanziaria 2025, che aveva stanziato 2 milioni di euro in favore di Arpa Sicilia per nuove assunzioni e l’acquisto di mezzi e strumentazioni dedicate.

“L’attività ispettiva è uno strumento di trasparenza e di garanzia – spiega Auteri – che consente ai deputati di verificare direttamente l’operato delle amministrazioni pubbliche. Dopo quasi un anno dallo stanziamento dei fondi, è doveroso capire perché le risorse, pur essendo disponibili da gennaio, non risultino ancora concretamente e pienamente utilizzate”. Il deputato DC ha formalmente chiesto accesso agli atti per accertare lo stato delle procedure di reclutamento delle 26 nuove unità previste e per verificare l’avanzamento degli acquisti di mezzi e apparecchiature destinati al controllo ambientale.

Auteri ha già portato la questione all’attenzione dell’Aula e chiesto formalmente ad Arpa Sicilia di riferire sullo stato di avanzamento delle procedure e sull’effettivo utilizzo dei fondi: “Le risorse ci sono, sono stanziate e garantite, ma è inaccettabile che a dieci mesi di distanza non si sia ancora completato quanto previsto. La qualità della vita dei cittadini e dei lavoratori dell’area industriale non può più attendere”.