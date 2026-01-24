Controlli dei Carabinieri a Floridia, denunciati i titolari di due sale scommesse

Ieri sera i Carabinieri della Compagnia di Siracusa e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato nel Comune di Floridia, hanno controllato 37 veicoli e identificato 63 persone; quattro sono state denunciate in stato di libertà e due segnalate quali assuntrici abituali di sostanze stupefacenti.

Nella circostanza sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria: un palermitano 24enne, senza fissa dimora, per inosservanza del foglio di via obbligatorio e un 29enne di Siracusa per guida senza patente. I Carabinieri, con l’ausilio di personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno inoltre effettuato verifiche in alcune attività commerciali di quel comune, nell’ambito di una campagna di prevenzione e contrasto alle forme di illegalità connesse con il gioco e le scommesse finalizzata a tutelare le fasce più deboli della popolazione, in particolare i minori.

Due titolari di sale scommesse sono stati denunciati in stato di libertà: il primo perché esercitava l’attività di raccolta scommesse in assenza della prescritta licenza di pubblica sicurezza e aveva installato un impianto di videosorveglianza interna senza le previste autorizzazioni e il secondo per aver installato un impianto di videosorveglianza interna senza le previste autorizzazioni.

Due ventenni sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di cocaina e hashish per uso personale. Nel corso dei controlli alla circolazione stradale i Carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative per violazione al codice della strada per circa un migliaio di euro.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.