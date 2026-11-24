Cronaca · Capitaneria

La Capitaneria di porto di Siracusa ha svolto, nel corso dell’ultimo trimestre, una intensa attività di monitoraggio e controllo ambientale, rivolta in particolare al contrasto degli scarichi irregolari provenienti dalle attività commerciali e produttive insediate lungo la fascia costiera. Al termine delle verifiche sono state accertate 14 irregolarità concernenti scarichi di reflui non autorizzati e difformità rispetto alle prescrizioni contenute nelle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA).

Per gli illeciti accertati, prevalentemente nel territorio del Comune di Siracusa, è stato avviato il relativo procedimento sanzionatorio il cui importo sarà determinato dal competente Ufficio del Libero Consorzio comunale di Siracusa e potrà variare, in caso di scarico non autorizzato; da un minimo di 6.000 a un massimo di 60.000 euro per ciascuna violazione; da 1.500 a 15.000 euro per le difformità riscontrate rispetto alle autorizzazioni rilasciate dal competente Ente.

L’attività ispettiva rientra nella costante azione di vigilanza svolta dalla Guardia Costiera per garantire il rispetto della normativa ambientale e prevenire fenomeni di inquinamento del mare e del territorio.