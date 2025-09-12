Controlli della Polizia a Siracusa, 6 assuntori di droga sanzionati. Sequestrate 4 automobili

Nell’ambito del quotidiano contrasto alla vendita ed al consumo di sostanze stupefacenti, effettuato dagli uffici operativi della Polizia di Stato di Siracusa e provincia, al precipuo scopo di abbattere la domanda di droghe all’interno delle piazze di spaccio siracusane, solo nella giornata di ieri, agenti delle Volanti della Questura hanno identificato e denunciato all’Autorità Amministrativa competente sei uomini per possesso di una modica quantità di droghe ai fini dell’uso personale.

I sei assuntori, tutti giovani tra i 20 ed i 30 anni, sono stati fermati nel corso di mirati servizi di controllo voluti dal Questore Roberto Pellicone nel più ampio piano d’azione che da settimane impegna la Polizia di Stato di Siracusa nel contrasto al degrado urbano e alla sicurezza nei luoghi della movida maggiormente frequentati da giovani.

Lo scopo è di rispondere alle sempre crescente domanda di sicurezza e legalità anche nelle periferie del capoluogo aretuseo.

Nel complesso, nella sola giornata di ieri, sono stati identificati 115 persone e controllati 89 mezzi. 6 sono state le sanzioni per violazione del codice della strada e 4 le autovetture sequestrate (due delle quali a soggetti trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale).

I servizi di controllo del territorio nei luoghi di aggregazione giovanile continueranno soprattutto nella serata di oggi e di domani.