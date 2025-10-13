Controlli della Polizia e dell’Asp di Siracusa: multe e persone identificate

Nel corso del fine settimana, la Polizia di Stato ha effettuato nella zona sud della provincia aretusea, principalmente nei territori di Noto e Pachino, servizi di controllo del territorio e verifiche amministrative in alcuni esercizi commerciali.

Nell’ambito di detti controlli, gli agenti in servizio al Commissariato di P.S. di Noto, coadiuvati da personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, hanno controllato alcune attività commerciali e di ristorazione della città barocca e, in una di queste, sono emerse numerose irregolarità a seguito delle quali sono state elevate sanzioni per un totale di 3.000 euro.

Inoltre, a Pachino, agenti del Commissariato e del Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia orientale di Catania hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, identificando 83 persone e controllando 56 veicoli. L’intensificazione dei servizi nella zona sud, come quelli già effettuati nella zona nord della provincia hanno il precipuo scopo di aumentare la sicurezza percepita dei cittadini attraverso una maggiore presenza della Polizia di Stato nel territorio.