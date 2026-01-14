Controlli della Polizia Provinciale nelle contrade marine di Siracusa

Stamane le contrade marine di Siracusa sono state il teatro di un’operazione ad “alto impatto” condotta dal personale della Polizia Provinciale, sceso in campo con un dispositivo massiccio per ristabilire ordine e legalità in un territorio troppo spesso ferito dall’inciviltà.

Il dispiegamento ha visto le pattuglie d’istituto presidiare con posti di controllo ferrei le arterie vitali della zona, in particolare la SP 58 e la SP 104, passando al setaccio decine di veicoli per garantire il rispetto del Codice della Strada.

A questi il Comando ha anche messo in campo un’aliquota in auto civetta: operatori mimetizzati nel traffico ordinario con il compito di osservare e intervenire. Una strategia mirata a stanare, in flagranza di reato, chi ancora oggi persiste nell’abbandono selvaggio di rifiuti, deturpando il litorale.

L’obiettivo è chiaro: analizzare il fenomeno per sradicarlo. La presenza del Corpo di Polizia nelle zone balneari sarà costante, silenziosa dove serve e d’impatto dove necessario, per restituire decoro e sicurezza a residenti e turisti.