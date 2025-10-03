Controlli in Borgata a Siracusa: nel mirino mini market, vendita alcolici e consumo di stupefacenti

Ieri sera la Borgata di Siracusa si è tinta… di blu. Quello dei lampeggianti delle Volanti e delle auto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, per un’altra serata all’insegna della prevenzione, dei controlli e della sicurezza.

Un ennesimo servizio straordinario di controllo del territorio voluto dal Questore Roberto Pellicone in uno dei quartieri più caratteristici ma al tempo stesso più sensibili e difficili della città per far fronte alle legittime richieste di maggiore sicurezza da parte dei residenti.

Nel mirino dei controlli, coordinati dal Dirigente delle Volanti Giuseppe Garro, i mini market ancora aperti, gli h24, i loro avventori, la vendita di alcolici, il consumo di stupefacenti e gli assembramenti di soggetti oziosi ed in atteggiamento molesto.

Nel corso dei controlli, è stata fermata un’autovettura con a bordo un uomo di 28 anni che, nel corso dell’accertamento, mal celava un certo nervosismo, circostanza che ha spinto i Poliziotti ad operare un’attenta perquisizione che ha consentito di rinvenire e sequestrare, a carico del ventottenne, un coltello a serramanico, 18 dosi di cocaina e 1,15 grammi di hashish. Nel complesso sono state identificate, nella sola serata di ieri, 91 persone e controllati 57 veicoli.

“Bella e concreta risposta alle richieste avanzate dai cittadini e dai comitati durante il Consiglio comunale aperto sulla Borgata – le parole dei componenti del Gruppo Consiliare Insieme, Ivan Scimonelli, Daniela Rabbito e Ciccio Vaccaro -. Un sentito ringraziamento al Questore Roberto Pellicone, al Dirigente delle Volanti Giuseppe Garro e a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato impegnati ieri sera nei servizi straordinari di controllo del territorio. La presenza capillare delle pattuglie, i controlli su attività e spazi pubblici, l’attenzione rivolta agli episodi di degrado e illegalità rappresentano una prima e significativa risposta alle istanze di maggiore sicurezza avanzate in quella sede dai residenti, dalle associazioni e dai consiglieri comunali. Buon servizio e un grazie sincero alle forze dell’Ordine per il lavoro quotidiano a tutela della sicurezza e della serenità della nostra comunità”.