Controlli in un’azienda alimentare e in un bar della provincia di Siracusa, sanzioni per oltre 6mila euro

Nei giorni scorsi, personale del Contingente Ispettorato nazionale del Lavoro Sicilia in servizio a Siracusa ha effettuato un accesso ispettivo in un’azienda che produce prodotti alimentari, operante in un comune della provincia.

All’interno dei locali sono state accertate diverse violazioni di tipo prevenzionistico, tra le quali il pericolo di caduta nelle baie di carico, nelle quali lo spazio non risultava protetto da corrimano o altra struttura a tutela dei lavoratori, e la presenza di ostacoli alla circolazione pedonale. La violazione ha comportato un’unica sanzione per un importo di poco inferiore a 2.000 euro.

Un altro accesso ha riguardato un bar/pasticceria di un altro comune della provincia aretusea; qui è stata rilevata la presenza di un lavoratore in nero su 5 presenti. Nei confronti della ditta è scattata la sospensione dell’attività imprenditoriale, successivamente revocata a seguito della regolarizzazione del lavoratore e del pagamento della sanzione.

Il totale delle sanzioni irrogate ammonta, in questo caso, a circa 4.500 euro.