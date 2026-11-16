Controlli negli esercizi pubblici a Siracusa e provincia: sanzionato titolare di un locale

Cronaca · Polizia di stato

Nel corso del fine settimana appena trascorso, agenti della Polizia di Stato in servizio alla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Siracusa, unitamente a personale della polizia locale, coordinati Dirigente della PAS Paolo Arena, hanno espletato mirati servizi in alcuni esercizi pubblici siracusani interessati dalla movida siracusana.

Nel complesso sono state identificate 25 persone e sottoposti a controllo 3 pub, un ristorante, una pizzeria ed un bar. È stato sanzionato amministrativamente il titolare di un locale poiché all’interno dell’esercizio non deteneva la strumentazione per la misurazione del tasso alcoolemico. Tale strumentazione è obbligatoria in tutti gli esercizi pubblici che vendono o somministrano bevande alcoliche e proseguono l’attività oltre le 24.

L’obbligo è stabilito dall’articolo 54 della Legge 120/2010 e riguarda l’intera fascia oraria notturna. Il dispositivo deve essere collocato in almeno un’uscita del locale e ben segnalato, in modo che gli avventori possano effettuare il test volontariamente prima di mettersi alla guida, prevenendo così situazioni pericolose su strada. Il titolare dell’esercizio pubblico è stato, altresì, sanzionato per altre violazioni amministrative.

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Inoltre, altri tre titolari di altrettanti esercizi commerciali sono stati invitati ad esibire la documentazione mancante afferente all’impatto acustico e gli impianti sonori in uso all’interno degli esercizi ed un titolare di un pub è stato sanzionato sempre per la mancanza del misuratore alcolemico. La musica ad alto volume è un altro fenomeno che va disciplinato e contenuto nei limiti delle ordinanze vigenti per contemperare il sano divertimento con le esigenze del riposo e della quiete pubblica. In mancanza della documentazione richiesta, scatterà una sanzione di 1000 euro. Altri controlli hanno interessato il territorio di Floridia.

La Polizia Amministrativa della Questura di Siracusa terrà alta l’attenzione sulla somministrazione di bevande alcoliche, severamente vietata nei confronti dei minori e, tale violazione, costituisce una denuncia penale per i gestori dei locali che consentono tale illegalità. I controlli continueranno in altri locali nelle prossime settimane ed in tutta la provincia aretusea.