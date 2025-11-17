Controlli nei frantoi oleari: attività della Polizia provinciale di Siracusa

La Polizia Provinciale, sotto la direzione del Tenente Colonnello Daniel Amato, ha intensificato i controlli nei frantoi oleari della provincia aretusea, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative ambientali, igienico-sanitarie e di sicurezza, e di tutelare l’eccellenza delle produzioni locali.

L’attività ispettiva, condotta in sinergia con gli enti competenti, si concentra sulla verifica delle prescrizioni relative allo smaltimento dei reflui, alla gestione dei sottoprodotti e all’adozione di buone pratiche di lavorazione, fondamentali per preservare l’integrità del territorio e la salubrità dell’olio prodotto.

Le produzioni oleare della provincia di Siracusa si distinguono per l’elevata qualità e rappresentano un patrimonio identitario ed economico di assoluto rilievo. Per questo motivo, il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, ha espresso pieno sostegno all’iniziativa, definendola “strategica per la valorizzazione e la protezione di una risorsa che racconta la storia, la cultura e il lavoro della nostra terra”.

La collaborazione dei cittadini è fondamentale. La Polizia Provinciale invita tutti a segnalare eventuali situazioni di irregolarità o comportamenti non conformi alle normative nei frantoi oleari. Le segnalazioni possono essere effettuate telefonando al numero 0931 62114 o scrivendo all’indirizzo email poliziaprovinciale@provincia.siracusa.it