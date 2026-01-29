Controlli nei locali di Siracusa: 2 sanzioni, chiusa una sala da ballo

Continuano i controlli amministrativi disposti dal Questore di Siracusa, Roberto Pellicone, ed eseguiti dagli agenti della Polizia di Stato in servizio alla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura.

Gli uomini diretti da Francesco Giordano hanno effettuato numerosi controlli in esercizi pubblici al fine di garantire l’incolumità e la sicurezza degli avventori dei locali frequentati in particolar modo da giovani.

A seguito di detti controlli, un locale, sito nella periferia sud di Siracusa, è stato trovato privo delle necessarie autorizzazioni di Polizia e delle relative licenze per adibire il locale a sala da ballo e a somministrazione di alimenti e bevande.

Al gestore del locale sono state comminate sanzioni amministrative per un ammontare di circa 7.000 euro, oltre alla denuncia in stato di libertà e la chiusura immediata dell’attività.

Un secondo esercizio commerciale, adibito alla somministrazione di alimenti e bevande, sito nel centro cittadino, è stato sanzionato perché, al momento del controllo, gli agenti accertavano che al suo interno si stava tenendo un evento danzante senza le necessarie prescrizioni che la legge pone a tutela della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini.

Al gestore del locale, che è stato denunciato in stato di libertà, anche in quest’occasione, sono state comminate sanzioni amministrative per circa 7.000 euro.